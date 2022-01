https://mundo.sputniknews.com/20220127/sofia-nino-de-rivera-lamenta-haber-tenido-un-terrible-sueldo-de-30000-pesos-y-la-tunden-en-redes-1120843846.html

Sofía Niño de Rivera lamenta haber tenido un "terrible" sueldo de 30.000 pesos y la tunden en redes

La standupera mexicana Sofía Niño de Rivera desató críticas y burlas en redes sociales luego de que como trabajadora de la publicidad, antes de convertirse en... 27.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-27T22:29+0000

2022-01-27T22:29+0000

2022-01-27T22:35+0000

estilo de vida

sociedad

🎭 arte y cultura

instituto nacional de estadística

comedia

👤 gente

méxico

tiktok

"Las agencias de publicidad pagan terrible, terrible, entonces yo acababa ganando 30.000 pesos al mes a los 28", apuntó la artista del entretenimiento en unaentrevista con Diego Barrazas.Dicha frase provocó toda una lluvia de críticas en las redes. Solamente poco más de 1,2 millones de personas en México gana más de cinco salarios mínimos al día, es decir, una remuneración mensual superior a los 25.000 pesos (poco más de 1.100 dólares), mientras que más de 19,2 millones percibe alrededor de 10.300 pesos mensuales (unos 483 dólares), según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Además, de acuerdo con estos datos oficiales, cerca de 13,8 millones de mexicanos percibe tan sólo el monto del salario mínimo, lo que representa un sueldo mensual aproximado de 5.100 pesos (unos 239 dólares).Así, el usuario de Tik Tok @shava_gp extrajo el fragmento en donde Niño de Rivera critica su sueldo de 30.000 pesos en publicidad y califica su posición de desinformada en torno al panorama económico de México."Lo de Sofía Niño de Rivera me recordó que cuando mi hermano se graduó, un amigo suyo del Tec le dijo que no encontraba trabajo. Según él, buscaba una chambita austera con un sueldo inicial de ‘aunque sean’ 30.000 pesos. Si los ricos se enteran con qué vive el resto, se mueren", ironizó el usuario gallo con tenis.En la conversación con Barrazas, Niño de Rivera revela algunos de los procesos que siguió para dedicarse de manera profesional y de lleno a la comedia de micrófono en el escenario, como vender su automóvil e ir abriendo brecha de manera independiente en un área del entretenimiento con primacía masculina.Además, reveló que dejó atrás su experiencia en la publicidad para enfocarse completamente en su carrera como narradora de situaciones cómicas, y se animó a participar en cualquier clase de escenario, incluidas pequeñas fiestas privadas."Tienes que estar dispuesto a tragar mierda y decir: ‘Sí, de todas maneras me está gustando’", declaró."Ahora tengo éxito en varios ámbitos, no sólo en el stand-up, o sea, para mí ya el nivel de éxito de mi vida no sólo es la comedia, sino es ser mamá, es ser esposa, es ser ser humano. Si voy a ocupar espacio en este mundo, hacerlo de cierta forma que cambie de menos tantito el mundo a mejor de como yo lo encontré", expresó.

méxico

2022

sociedad, 🎭 arte y cultura, instituto nacional de estadística, comedia, 👤 gente, méxico, tiktok