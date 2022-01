Rusia necesita "garantías de seguridad" para eliminar las amenazas existentes

https://mundo.sputniknews.com/20220127/rusia-necesita-garantias-de-seguridad-para-eliminar-las-amenazas-existentes-1120802514.html

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia necesita las garantías de seguridad para eliminar las amenazas que existen en este momento, y en caso de llegar a un acuerdo ese... 27.01.2022

Al mismo tiempo admitió que un documento vinculante no es una garantía."Ni siquiera un documento vinculante constituye una garantía, hubo numerosos casos en la historia cuando los acuerdos eran rotos y, lamentablemente, comenzaban las guerras", señaló el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.En particular, Rusia demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN, el despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras y la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.Medvédev comentó que las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad no son duras, simplemente son concretas y claras.

