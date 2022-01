https://mundo.sputniknews.com/20220127/rusia-dispuesta-a-continuar-el-dialogo-con-occidente-pero-se-mantendra-firme-en-su-postura-1120840505.html

Rusia, dispuesta a continuar el diálogo con Occidente, pero se mantendrá firme en su postura

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia está dispuesta a continuar el diálogo con los países occidentales, pero defenderá con firmeza su postura y sus intereses nacionales... 27.01.2022, Sputnik Mundo

A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la expansión del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.El 26 de enero Washington y la Alianza Atlántica entregaron a Moscú las respuestas a sus iniciativas sobre las garantías recíprocas.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que el bloque no va a hacer concesiones en cuanto a la política de puertas abiertas, pero está a favor de establecer una línea directa de comunicación con Rusia, así como abordar los temas de desarme, transparencia, despliegue de misiles, control de armas y no proliferación.

