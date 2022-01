https://mundo.sputniknews.com/20220127/ruidosa-protesta-en-westminster-contra-el-proyecto-de-ley-sobre-nacionalidad-y-refugiados-1120826378.html

Ruidosa protesta en Westminster contra el proyecto de ley sobre nacionalidad y refugiados

Ruidosa protesta en Westminster contra el proyecto de ley sobre nacionalidad y refugiados

La manifestación se concentró frente a la Cámara de los Lores del Parlamento de Westminster, que revisa estos días el texto del borrador y tiene poder para enmendarlo.El apodado "proyecto antirrefugiados" y la propuesta legislativa de Policía, Crimen, Sentencia y Tribunales está en la diana de las campañas de acción de distintos grupos de presión y defensores de Derechos Humanos del Reino Unido.Secretario de la rama socialista de la formación y "ministro en la sombra" durante el liderazgo de Jeremy Corbyn se dirigió al casi centenar de activistas y pidió solidaridad y acción para "derrotar las políticas disgregadoras" de la administración conservadora.La mayoría de los manifestantes portaba pancartas con mensajes claros: "Kill the Bill" (matad el proyecto de ley), Refugiados bienvenidos, No nos silenciarán, Sin justicia, no hay paz..., entre otros.Una banda de percusión puso el tono a la protesta dirigida a los lores porque, según la coordinadora del evento, "la gente no va a tolerar este proyecto de ley ni las leyes perniciosas de este gobierno".

reino unido

