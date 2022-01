https://mundo.sputniknews.com/20220127/restauran-video-del-ataque-de-los-kamikazes-japoneses-contra-un-portaviones-de-eeuu-de-1945-1120801890.html

Restauran video del ataque de los kamikazes japoneses contra un portaviones de EEUU de 1945

El famoso video del ataque de los pilotos kamikaze japoneses contra el portaviones estadounidense Ticonderoga, ocurrido en enero de 1945, ahora se puede ver... 27.01.2022

Y no es para menos, pues unos especialistas en imagen lo han restaurado y le han dado una calidad de alta definición, al tiempo que le han añadido color a un video que originalmente estaba en blanco y negro. De tal modo, este dramático episodio de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar cerca de la Formosa Neerlandesa (actualmente Taiwán), muestra detalles que antes eran difíciles de percibir.Aquel día, el grupo de portaviones estadounidense aprovechó un buen tiempo para realizar ataques aéreos contra los aeródromos de la Formosa, así como de otras islas que estaban bajo el control de Japón. Por su parte, la Fuerza Aérea japonesa emprendió un contraataque.Primero, un avión monomotor bombardeó al portaviones Langley. Segundos más tarde, desde las nubes surgió un kamikaze que se abalanzó en picada contra el Ticonderoga e impactó contra la cubierta del buque entre dos aviones estacionados al lado de un cañón de 133 mm.Su bomba explosionó sobre la cubierta de los hangares. Varios aviones más que se encontraban cerca se incendiaron y muchos de los marineros resultaron heridos mientras las llamas se apoderaban del barco.Gracias a las acertadas órdenes del capitán Kiefer fue posible reducir el daño y prevenir nuevas explosiones. Así, dirigió el portaviones con viento en popa, para que un viento frontal no alimentara aún más el fuego. También ordenó inundar los compartimentos donde se almacenaban las municiones, pues en caso de que explotasen sería imposible salvar al buque.Mientras la tripulación estaba luchando por la supervivencia del portaviones, los ataques de los kamikazes no paraban. Los artilleros lograron derribar a tres de ellos, pero el cuarto avión pudo chocar contra la parte derecha del buque. Al explosionar su bomba, varios aviones más se incendiaron en la cubierta del Ticonderoga y la metralla dejó heridos o muertos a otros cien marineros.Al final, la tripulación logró apagar el incendio y llevar el portaviones a puerto.

