Pedro Sánchez no descarta apoyar que el Congreso investigue abusos en la Iglesia

"No decimos que no", dijo Sánchez en una charla informal con los medios de comunicación tras participar en un acto sobre pensiones en Madrid, según recoge la cadena pública RTVE.La cuestión de los abusos en la Iglesia entró en las últimas semanas con fuerza en el debate público español después de que el diario El País entregara el pasado mes de diciembre un informe al vaticano documentando 251 casos desconocidos hasta la fecha.A raíz de estas publicaciones, partidos progresistas como Unidas Podemos (UP) –integrado en el Gobierno de España junto al PSOE– y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) –uno de los principales socios parlamentarios del Ejecutivo– registraron este miércoles una petición en el Congreso solicitando la apertura de una comisión de investigación.En adición, el escritor español Alejandro Palomas, ganador del premio Nadal de novela en el año 2018, hizo público el 26 de enero que sufrió abusos sexuales en su infancia en el colegio de la orden religiosa de La Salle, en la localidad catalana de Premiá de Mar, alentando aún más el debate público sobre la materia.El propio Pedro Sánchez, mantuvo este 27 de enero una conversación telefónica con Palomas y escribió un mensaje en Twitter para agradecerle públicamente su testimonio."Te aseguro que tu valentía, y la de muchos otros que han dado ese paso, nos ayudará a reparar el dolor de todas las víctimas", escribió Sánchez.El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, confirmó que Sánchez se reunirá la próxima semana con Palomas y prometió que el Gobierno trabajará "con el objetivo de esclarecer todos los casos".

