Moscú ve inaceptable la mera idea de una guerra entre los pueblos de Rusia y Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia considera inaceptable la mera idea de una posible guerra entre los pueblos ruso y ucraniano, declaró el vicedirector del Departamento... 27.01.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo denunció que Occidente piensa al revés y solo aumenta la tensión en torno a Ucrania de manera artificial.Las tensiones en el continente europeo disminuirán si la OTAN retira sus fuerzas de los países de Europa Oriental, declaró Záitsev.Moscú también quiere aclarar la posición de la OTAN que insiste en preservar la posibilidad para una ampliación a pesar de los compromisos escritos de no hacerlo, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.Recordó que existen compromisos escritos de la OTAN sobre la no ampliación, reafirmadas en varias ocasiones en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), "incluyendo al más alto nivel".Rusia también espera que los asesores políticos del Cuarteto de Normandía encuentren los modos de resolver la situación con Ucrania durante las negociaciones previstas para mediados de febrero en Berlín, declaró Záitsev."Esperamos que en la próxima reunión prevista para dentro de dos semanas en Berlín, logremos encontrar soluciones de los problemas que se han acumulado a lo largo de siete años, y que haya avances en la cuestión del estatus de Donbás".Al mismo tiempo, Záitsev recordó que la última reunión del Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) sobre la resolución del conflicto en Donbás, que se mantuvo el 25 y el 26 de enero, terminó sin resultado. Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Los Acuerdos de Minsk sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU. El Cuarteto de Normandía (Alemania, FRancia, Rusia y Ucrania) y el Grupo de Contacto Trilateral son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la expansión del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.El 26 de enero Washington y la Alianza Atlántica entregaron a Moscú las respuestas a sus iniciativas sobre las garantías recíprocas.

