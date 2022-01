https://mundo.sputniknews.com/20220127/melania-trump-sufre-el-derrumbe-de-las-criptomonedas-1120821883.html

Melania Trump sufre el derrumbe de las criptomonedas

Melania Trump sufre el derrumbe de las criptomonedas

La reciente caída global de la cotización de las criptodivisas sacudió una subasta benéfica organizada por la exprimera dama de EEUU Melania Trump, que solo... 27.01.2022, Sputnik Mundo

Melania subastó tres piezas: un elegante sombrero blanco diseñado especialmente para ella y que lució en 2018, durante la visita a Washington del presidente de Francia, Emmanuel Macron; un modelo tridimensional del sombrero y una acuarela pintada por el artista francés Marc-Antoine Coulon, ambos en forma de NFT (token no fungible).La subasta solo aceptó la criptomoneda Solana y tuvo un precio base de 250.000 dólares. No obstante, en las últimas semanas, las criptodivisas han sufrido una caída a gran escala. En lo que respecta a Solana, ha perdido el 40% de su valor, lo que ocasionó que la subasta de Melania no lograra recolectar el dinero deseado.En general, solo hubo cinco propuestas, y la más alta de las cuales era de 1.800 SOL, equivalentes a tan solo 170.244 dólares.La exprimera dama dio sus primeros pasos en el mercado NFT en diciembre de 2021, al anunciar que tenía previsto vender su retrato digital a un precio de 150 dólares por cada copia:Los NFT permiten a los compradores adquirir la propiedad de un bien digital, normalmente una imagen, un texto o una animación, en forma de token digital único que existe en una cadena de bloques, algo que permite utilizarlos como una especie de cartera digital.

