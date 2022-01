https://mundo.sputniknews.com/20220127/medvedev-considera-totalmente-incorrecto-hablar-de-bases-militares-rusas-en-cuba-y-venezuela-1120803911.html

Medvédev considera "totalmente incorrecto" hablar de bases militares rusas en Cuba y Venezuela

Medvédev subrayó que ambas naciones latinoamericanas "llevan a cabo una política exterior independiente"."Son naciones plenamente soberanas. No podemos emplazar nada allí como ocurrió en Cuba, por ejemplo, simplemente porque ello debería ser consistente con su posicionamiento geopolítico, sus propios intereses nacionales", añadió él en una entrevista con varios medios rusos, entre ellos Sputnik.El político, que ejerció la Presidencia de Rusia de 2008 a 2012 y ocupó el cargo de primer ministro de 2012 a 2020, argumentó que "Cuba y Venezuela procuran salir del aislamiento, normalizar hasta cierto grado sus relaciones con los Estados Unidos de América".Medvédev apuntó que Rusia efectivamente tiene acuerdos hoy en día sobre la presencia de sus tropas en ciertos países, como Siria, pero "es totalmente incorrecto adelantarse diciendo que queremos una base en cierto lugar, o lo hemos acordado ya, para no provocar la tensión en el mundo".El 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov mencionó un hipotético despliegue de infraestructura militar de Rusia en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí", se limitó a decir Riabkov al canal de televisión RTVI.El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, por su parte, advirtió de que Washington respondería de forma contundente al eventual despliegue de tropas rusas en América Latina.En junio pasado, el titular de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, resaltó durante la Conferencia de Seguridad de Moscú la colaboración con Cuba, Nicaragua y Venezuela en el ámbito militar. El ministro ruso destacó también los avances en la cooperación con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.Además, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria, procedentes de varios países, incluida Rusia.En 2002, Rusia cerró su centro de escucha radioelectrónica en Lourdes (Cuba) y su base naval en Cam Ranh (Vietnam).La base de Lourdes fue el mayor centro soviético de espionaje radioelectrónico fuera del territorio nacional con el que los rusos controlaban todo el hemisferio occidental.

