La jefa del Senado ruso llama a salvaguardar la verdad sobre la II Guerra Mundial

"La mayoría de ellos eran judíos. La máquina nazi de exterminio no tenía piedad ni para los adultos ni para los niños. El Holocausto es una horrible tragedia de todos los pueblos, que nunca la olvidarán. Los crímenes nazis de lesa humanidad no tienen plazo de prescripción y no deben repetirse", declaró la presidenta del Senado ruso.