La caída de la URSS, "tragedia geopolítica" que sigue pegando duro a "todo el planeta"

La caída de la URSS, "tragedia geopolítica" que sigue pegando duro a "todo el planeta"

'La caída de la URSS. La mayor tragedia geopolítica del siglo XX' es el título del nuevo libro del analista nicaragüense Manuel Espinoza, quien defendió en... 27.01.2022, Sputnik Mundo

Según Espinoza, asesor del Centro Regional De Estudios Internacionales, la disolución del Estado soviético desató las manos a EEUU y sus aliados para todo tipo de "acciones impunes", entre las cuales mencionó sus agresiones contra Yugoslavia, Irak, Libia o Siria, así como "lo que están haciendo alrededor de Ucrania".Ante este último conflicto, insistió en que "no está muerta" la teoría del geopolítico británico Halford John Mackinder de que "quien domine Eurasia, dominará el mundo".Una teoría que, según sus palabras, está detrás de la ofensiva de la OTAN hasta las "líneas rojas" de Rusia, donde sus infraestructuras militares apuntan contra "las principales ciudades" del gigante euroasiático.Al mismo tiempo, enfatizó que la Rusia de hoy no es la de los años '90.Refiriéndose a su libro, Espinoza señaló que estudió un sinnúmero de fuentes, entre ellas, testimonios de "altos funcionarios de la URSS y de los organismos de inteligencia" –tratándose de unos documentos inaccesibles para quienes no dominen el idioma ruso–, lo cual le permitió al autor llegar al fondo para "entender las razones de implosión" de la URSS, un hecho del que deben sacarse lecciones importantes.Uno de ellos es el gran poder destructivo del "poder blando occidental", entre cuyas herramientas se encuentra "Hollywood" que "enreda" a la ciudadanía "con tantas mentiras históricas", a la vez que implanta modelos como "el consumismo" que se apoderan de las juventudes y otras capas de la población.En este contexto, subrayó la necesidad de implementar "una educación integral sobre historia, sobre valores, sobre ideología, sobre política, sobre intereses nacionales, tanto para las nuevas generaciones, como también para el aparato de liderazgo mismo de los países".Al término de la entrevista, Espinoza reafirmó que "en el sistema internacional debe existir un poder global como fue la URSS para mantener la paz, para crear mayores niveles de seguridad mundial, como lo que está tratando hacer ahora la Federación de Rusia, buscando establecer un sistema de seguridad europea al tratar de cortar ese impulso de expansión de los norteamericanos, de la OTAN, hacia las fronteras con Rusia".

