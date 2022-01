https://mundo.sputniknews.com/20220127/kremlin-putin-recibe-las-respuestas-de-eeuu-y-la-otan-a-las-propuestas-de-seguridad-rusas-1120807519.html

Putin decidirá sobre las respuestas de EEUU y la OTAN a las propuestas de seguridad rusas

Putin decidirá sobre las respuestas de EEUU y la OTAN a las propuestas de seguridad rusas

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, decidirá los pasos a emprender respecto a... 27.01.2022, Sputnik Mundo

"Una vez concluida la coordinación interdepartamental, informaremos al presidente y luego él decidirá los siguientes pasos", anunció anteriormente el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia ante la prensa.Lavrov señaló que si bien los estadounidenses pidieron que no se haga pública su respuesta, el texto probablemente se filtrará a la comunidad internacional.Putin recibió las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a las propuestas rusas sobre las garantías de seguridad, confirmó, por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov."Todos estos papeles los tiene el presidente", expuso Peskov ante la prensa.En relación con las declaraciones hechas la víspera por EEUU, el portavoz dudó que Washington haya tomado en consideración las ideas rusas y cuestionó su disposición a abordar las preocupaciones de Moscú.Diálogo entre Rusia y EEUULas posibilidades para que continúe el diálogo entre Rusia y Estados Unidos existen y deben existir siempre, esto responde a los intereses de ambos países, declaró Peskov."Las posibilidades para continuar el diálogo existen y deben existir siempre, esto responde tanto a nuestros intereses como a los de los estadounidenses", afirmó Peskov ante la prensa.Análisis de la respuestaRusia se tomará un tiempo antes de sacar conclusiones sobre la respuesta de Estados Unidos, declaró el portavoz de la Presidencia rusa.El 26 de enero, el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, entregó al viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó la respuesta formal de Washington –por escrito, tal y como venía exigiendo Moscú– a su iniciativa reciente. El mismo día, el Ministerio de Exteriores de Rusia confirmó haber recibido los documentos en cuestión.El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, explicó que el presidente Joe Biden estuvo involucrado desde el principio en la redacción de la respuesta escrita y aprobó la versión final.El documento, según Blinken, se coordinó con Ucrania y los aliados europeos de EEUU.El funcionario confirmó que EEUU no planea hacer pública esa respuesta para no reducir el margen de maniobra de los diplomáticos en medio de la actual escalada de tensiones en torno a Ucrania.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la expansión del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania. El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.EEUU tiene desplegados misiles en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.Según trascendió recientemente, el Reino Unido y Canadá enviaron tropas y armas a Ucrania, lo que ha despertado las sospechas de Moscú de que se estarían gestando provocaciones armadas.

