Juez dictamina que exdirector de Petróleos Mexicanos Lozoya siga en prisión

La decisión de magistrado surgió después de que un tribunal federal ordenó el 25 de enero pasado celebrar una nueva audiencia para determinar si modificaba la medida cautelar de cárcel impuesta a Lozoya.Un Tribunal Unitario revocó la "prisión preventiva justificada" impuesta a Lozoya por otro caso distinto que enfrenta: la compraventa que Pemex hizo con sobreprecio de una "planta chatarra", Agronotrigoneados, que permitiría que goce de prisión domiciliaria en ese proceso usando de nuevo un brazalete electrónico.El tribunal ordenó al magistrado "reponer la audiencia, para que el juez fundamente su decisión", ya que no lo hizo cuando decretó la prisión preventiva el 3 de noviembre pasado.Aquella fecha, el juez federal José Artemio Zúñiga ordenó prisión del acusado, al modificar la libertad condicional de la que gozaba Lozoya desde que llegó a México, extraditado por España en julio de 2020, donde estuvo detenido desde febrero de ese año, tras permanecer un año prófugo en Europa.Lozoya es acusado de cobrar 3,5 millones en sobornos por la compraventa con sobreprecio de la petroquímica Agronitrogenados, del estado de Coahuila, en el norte del país, a la firma Altos Hornos de México.Pero el caso más complicado que encara es el proceso por presuntamente cobrar 10,5 millones a la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos con Pemex. Antecedentes y ProcesoLozoya es "testigo colaborador" en el caso Odebrecht, y ha hecho acusaciones contra el gabinete de Enrique Peña Nieto (2012-2018), entre ellos el excanciller Luis Videgaray, y a líderes de la oposición, que ha llevado a la cárcel a un senador de la principal fuerza opositora, el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha)Sin embargo, el juez reiteró los criterios expuestos en noviembre del año pasado para anular la prisión domiciliaria, después de que Lozoya fue filmado por una periodista cenando en un restaurante exclusivo de la Ciudad de México.El magistrado argumenta el "elevado riesgo de que se fugue y se mantenga oculto".La decisión del juez señala además "la red de ayuda que podría tener" el imputado para huir del país de nuevo, entre ellas su esposa de nacionalidad alemana, además de que "no tiene apego familiar en la Ciudad de México".El dictamen señala los recursos económicos que tiene Lozoya para sustraerse de la justicia dos millones de euros que le encontraron en un cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein.Lozoya ofrece la reparación de los daños, que según su defensa asciende a 3,4 millones de dólares en el caso Agronitrogenados, y 1,6 millones de dólares en el caso Odebrecht, un total de 5 millones de dólares.En abril de 2019, el director de la filial Pemex Fertilizantes informó que la planta petroquímica no estaba operando, que el costo de una planta nueva era de 270 millones de dólares, y que la rehabilitación de la fábrica adquirida ascendía al 82% de una planta nueva.Al final, la fábrica obsoleta costó más del doble y no ha funcionado, según la Fiscalía.El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó esa versión para publicar en su reciente libro, "A mitad del camino", que "en los últimos tiempos se comprobó que legisladores de los partidos de la supuesta oposición recibieron sobornos para aprobar la denominada reforma energética", citando la acusación de Lozoya.

