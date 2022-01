https://mundo.sputniknews.com/20220127/garantias-de-seguridad-respuesta-desafiante-de-eeuu-y-la-otan-a-rusia-1120834825.html

Garantías de seguridad: ¿respuesta desafiante de EEUU y la OTAN a Rusia?

Garantías de seguridad: ¿respuesta desafiante de EEUU y la OTAN a Rusia?

EEUU entregó a Rusia sus respuestas sobre las garantías de seguridad. La Reserva Federal anuncia fin de los estímulos y subida de tipos. Caída de la URSS... 27.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-27T18:16+0000

2022-01-27T18:16+0000

2022-01-27T18:16+0000

octavo mandamiento

rusia

seguridad

eeuu

ucrania

otan

aniversario

invasión

auschwitz

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1120834795_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_ec1a3b9c84716c7eff904c66ea4fab98.png

Garantías de seguridad: ¿respuesta desafiante de EEUU y la OTAN a Rusia? Garantías de seguridad: ¿respuesta desafiante de EEUU y la OTAN a Rusia?

EEUU-OTAN: respuestas que no satisfacenEEUU y la OTAN entregaron a Rusia sus respuestas a las propuestas sobre garantías de seguridad presentadas por Moscú a Washington y la alianza militar el pasado 17 de diciembre. Una respuesta que llegó a manos del presidente, Vladímir Putin, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "El presidente tiene todos estos papeles y le llevará tiempo analizarlos, así que no nos precipitaremos en sacar ninguna conclusión", afirmó.Añadió que aunque Washington ha expresado previamente "la opinión de que estos documentos de respuesta no deberían publicarse, […] ha expuesto su contenido con tanto detalle que realmente podría no ser necesario, ya que todo se conoce"."Por lo que nuestros colegas declararon […] está muy claro que en lo que respecta a las principales líneas que figuraban en los proyectos de documentos que entregamos a nuestras contrapartes, no podemos decir que se hayan tenido en cuenta nuestras preocupaciones o que se haya demostrado una voluntad de tenerlas en cuenta", lamentó Peskov.Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que la respuesta de EEUU no contiene una "reacción positiva" a la cuestión principal: la no expansión de la OTAN hacia el Este, y el no despliegue por parte de la Alianza Atlántica de armas de ataque que puedan amenazar al territorio ruso. "Una vez concluida la coordinación interdepartamental, informaremos al presidente y luego él decidirá los siguientes pasos", dijo el canciller.Tanto el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, resumieron la postura de Occidente acerca de las exigencias de Rusia. Manifestaron que seguirán respaldando el principio de puertas abiertas de la Alianza, sin hacer excepciones para países vecinos de Rusia.Así, el jefe del bloque transatlántico dejó claro que la OTAN continuará coordinándose "estrechamente con Ucrania, así como con todos los socios de la OTAN, incluidos Finlandia, Suecia, Georgia y, por supuesto, la Unión Europea" e instó a Rusia a "retirar sus fuerzas de Ucrania, Georgia y Moldavia".No obstante, ambos llamaron a continuar e intensificar el diálogo con Rusia. Además, Stoltenberg aseveró que la Alianza está lista para trabajar con Rusia en el tema del control de armas. En cuanto a Ucrania, señalaron que la respuesta de Occidente fue coordinada con Kiev y expresaron su apoyo a las autoridades del país eslavo. En particular, Blinken indicó que Washington continuará militarizando el país, enviando asistentes y armamentos "para reforzar a Ucrania ante la agresión rusa".La respuesta de EEUU y la OTAN supondría un rechazo a varios puntos claves de las dos propuestas divulgadas por Rusia en diciembre, en medio de una escalada de tensiones en torno a Ucrania.'Invasión' rusa a Ucrania: ¿un cuento de EEUU para hacerse con el mercado energético europeo?La histeria en torno a la hipotética 'invasión' rusa a Ucrania –unos planes que no existen ni nunca han existido, según no deja de reiterar Moscú– viene acompañada de una retórica que promueve el rechazo a los suministros rusos de petróleo y gas, una medida de castigo a un "Putin agresivo".El gran promotor de esta campaña es EEUU. Y –vaya coincidencia– es EEUU quien es el mayor productor de estos hidrocarburos, donde la eliminación de Rusia del mercado energético de la Unión Europea permitiría a Washington llegar a dominarlo, con todos los beneficios económicos que esto acarrearía para su economía que afronta en estos momentos unos niveles record de inflación, entre otros desafíos.Tal y como constata el diario NIUS, "la tecnología revolucionaria del fracking junto a miles de millones de dólares en inversiones en instalaciones de licuefacción ha transformado la capacidad energética de EEUU". El medio añade que se ha convertido "de un importador neto de gas natural licuado a uno de los principales exportadores en menos de una década".Por su parte, la agencia de noticias Bloomberg sostiene que la producción de gas natural de EEUU se ha incrementado aproximadamente un 70% desde 2010 gracias a la combinación de perforación horizontal y fracturación hidráulica, técnica que ha supuesto toda una revolución.A su vez, la Agencia de Energía de EEUU sostiene que la primera carga de gas natural licuado norteamericano producido a partir de gas de fracking se envió en 2016, y se espera que Wahington se convierta en el primer exportador del mundo para fines de 2022 después de la puesta en marcha de nuevas unidades.En este contexto, EEUU tiene puestos sus ojos principalmente en el mercado energético europeo, tal y como demuestran los hechos, entre ellos decenas de barcos que llegaron al bloque comunitario durante las últimas dos semanas de diciembre de 2021, de las cuales 35 llegaron a España.EEUU ya ni siquiera oculta que sus intenciones son acabar con su gran competidor en el mercado europeo. De hecho, se ofreció para reforzar los envíos de gas y petróleo a Europa, una necesidad que argumenta con un hipotético corte en los suministros rusos a raíz de las tensiones en torno a Ucrania.Asimismo, según informa el diario Infobae, EEUU está trabajando "con proveedores de gas y petróleo crudo de Medio Oriente, África del Norte y Asia" para 'salvar' a Europa "en caso de que se corte el flujo de Rusia", unas gestiones que el medio califica como "un esfuerzo por desactivar el arma económica más poderosa de Vladímir Putin". En esta línea, se citan las siguientes palabras de un funcionario norteamericano: "Para garantizar que Europa pueda pasar el invierno y la primavera, esperamos estar preparados para garantizar suministros alternativos que cubran una gran mayoría del déficit potencial".Se lee en el artículo de Infobae que "la preparación para las entregas de suministros de gas es parte de una campaña de EEUU y sus aliados europeos para mostrar un frente unido y coherente a Putin con la esperanza de disuadirlo de invadir Ucrania".En su reportaje titulado '¿Cuál es la estrategia de EEUU con la producción de gas si Rusia invade Ucrania?', la cadena CNN insiste en una urgente necesidad para Europa "buscar gas fuera" del gigante euroasiático.El diario 20 minutos sigue la misma línea alarmista, subrayando que, "si hay un país al que se le pueda considerar 'el gran proveedor' de gas de Europa, ese es Rusia". Y es que "en torno al 35% de las importaciones de este recurso natural para la producción de energía del viejo continente provienen del Estado ruso", precisa el medio, afirmando que "la gran dependencia rusa ha hecho que una reducción del suministro pueda afectar a las reservas nacionales y, sobre todo, a su precio".Al mismo tiempo, se señala que "no parece tampoco ser una opción" que "en un supuesto enfrentamiento diplomático Rusia vaya a cerrar de forma total el suministro de gas", dado que "perdería una importante fuente de ingresos". "No obstante, sí podría estar dispuesto a perder parte de ellos y regular según convenga el suministro si el enfrentamiento diplomático actual continúa escalando", alerta el diario.En este contexto, el medio El Confidencial titula su artículo 'Adictos al gas ruso: así ha cavado la UE su propia tumba estratégica ante Putin', donde se afirma que "hace tiempo que la UE es consciente de la vulnerabilidad geopolítica que supone su dependencia del gas ruso, pero crisis tras crisis vuelve a caer en el mismo problema".Por su parte, la cadena La Sexta promueve el rechazo al gasoducto ruso Nord Stream 2, una megaobra que pretende diversificar las rutas de suministro de gas procedente de Rusia, ninguneando en su reportaje la preocupación de Moscú por el avance de la OTAN a las fronteras nacionales.Ante esta campaña, Pedro Mouriño, experto español en temas energéticos, denunció que se busca politizar los suministros enrgéticos rusos a fin de propiciar el acaparamiento del mercado europeo por EEUU.La caída de la URSS, "tragedia geopolítica" que sigue pegando duro a "todo el planeta"'La caída de la URSS. La mayor tragedia geopolítica del siglo XX' es el título del nuevo libro del analista nicaragüense Manuel Espinoza, quien defendió en entrevista con Sputnik que la "ausencia de la Unión Soviética" representa una gran desgracia para "todo el planeta".Según Espinoza, asesor del Centro Regional De Estudios Internacionales, la disolución del Estado soviético desató las manos a EEUU y sus aliados para todo tipo de "acciones impunes", entre las cuales mencionó sus agresiones contra Yugoslavia, Irak, Libia o Siria, así como "lo que están haciendo alrededor de Ucrania".Ante este último conflicto, insistió en que "no está muerta" la teoría del geopolítico británico Halford John Mackinder de que "quien domine Eurasia, dominará el mundo".Una teoría que, según sus palabras, está detrás de la ofensiva de la OTAN hasta las "líneas rojas" de Rusia, donde sus infraestructuras militares apuntan contra "las principales ciudades" del gigante euroasiático.Al mismo tiempo, enfatizó que la Rusia de hoy no es la de los años '90.Refiriéndose a su libro, Espinoza señaló que estudió un sinnúmero de fuentes, entre ellas, testimonios de "altos funcionarios de la URSS y de los organismos de inteligencia" –tratándose de unos documentos inaccesibles para quienes no dominen el idioma ruso–, lo cual le permitió al autor llegar al fondo para "entender las razones de implosión" de la URSS, un hecho del que deben sacarse lecciones importantes.Uno de ellos es el gran poder destructivo del "poder blando occidental", entre cuyas herramientas se encuentra "Hollywood" que "enreda" a la ciudadanía "con tantas mentiras históricas", a la vez que implanta modelos como "el consumismo" que se apoderan de las juventudes y otras capas de la población.En este contexto, subrayó la necesidad de implementar "una educación integral sobre historia, sobre valores, sobre ideología, sobre política, sobre intereses nacionales, tanto para las nuevas generaciones, como también para el aparato de liderazgo mismo de los países".Al término de la entrevista, Espinoza reafirmó que "en el sistema internacional debe existir un poder global como fue la URSS para mantener la paz, para crear mayores niveles de seguridad mundial, como lo que está tratando hacer ahora la Federación de Rusia, buscando establecer un sistema de seguridad europea al tratar de cortar ese impulso de expansión de los norteamericanos, de la OTAN, hacia las fronteras con Rusia"."Recrudecimiento del nazismo", amargo aniversario de la liberación soviética de AuschwitzNo permitir ni por un segundo que lo que ocurrió durante estos años se repita de nuevo. Este fue el mensaje que dio en una sus últimas entrevistas Anatoli Shapiro, el primer oficial del Ejército soviético que entró en el campo de concentración de Auschwitz tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.Un hecho ocurrido hace exactamente 77 años, el 27 de enero de 1945, y donde el último sobreviviente de los soldados de la URSS que participaron en la liberación de este campo de exterminio y concentración más grande, murió a la edad de 98 años en 2021.Repasando este aniversario, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, indicó en conversación con Sputnik que "no se han sacado todas las lecciones" del genocidio perpetrado por el régimen de Adolf Hitler.Una tendencia que vinculó, entre otras causas, al agravamiento de la situación económica de muchos países, donde "se utiliza como un chivo expiatorio a la comunidad judía"."Creo que ha habido una enseñanza, una educación insuficiente, hasta el punto de que las propias autoridades de la Unión Europea acaban de aprobar una estrategia contra el antisemitismo, contra la negación del Holocausto", subrayó Ibarra.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

ucrania

urss

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, seguridad, eeuu, ucrania, otan, aniversario, invasión, auschwitz, urss, аудио