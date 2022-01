https://mundo.sputniknews.com/20220127/esto-dicen-los-expertos-sobre-el-ultimo-estudio-de-la-efectividad-de-sputnik-contra-la-omicron-1120803471.html

Expertos mundiales en virología: Sputnik V combate a ómicron y es buena como refuerzo universal

"Concluyente y alentador", así definió el galardonado especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Córdoba, Argentina, Hugo Pizzi, el reciente estudio comparativo entre las vacunas Sputnik V y Pfizer, realizado por científicos italianos y rusos en el Instituto Spallanzani de Roma.En general, la Sputnik V fue 2,1 veces más eficiente contra la variante ómicron que la Pfizer, de acuerdo con los resultados de la investigación.La Sputnik V es una "vacuna excelente con muchas propiedades", afirmó el investigador argentino en un comentario publicado por el Fondo Ruso de Inversión Directa. El infectólogo destacó los hallazgos más recientes sobre la efectividad de esta vacuna llevados a cabo por la propia universidad argentina."En la Universidad de Córdoba hemos confirmado la alta eficacia de la vacuna [Sputnik] en varios estudios publicados sobre otras variantes, como la manaos y la delta, por lo que no me sorprende que la eficacia contra ómicron sea tan alta como el estudio muestra", sostuvo Pizzi.Una protección mucho más efectivaPara la profesora Hildegund Ertl, una destacada investigadora estadounidense del Centro de Vacunas e Inmunoterapia Wistar, "la expresión del antígeno por vector de adenovirus es mucho más prolongada que por el ARNm, lo que promueve la estimulación de células secretoras de anticuerpos duraderos".La especialista residenciada en Filadelfia se hace eco de Hugo Pizzi al elogiar los resultados del estudio de Spallanzani, a los que también calificó como "extremadamente prometedores", al tiempo que subrayó la durabilidad de la protección que brinda la vacuna rusa.Según los propios datos de Pfizer, presentados por el gigante farmacéutico a la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), las cualidades protectoras de su vacuna descendieron hasta un 43% dentro de los seis meses posteriores al esquema completo.El refuerzo universalEl inmunólogo e investigador francés Cecil Czerkinsky también acogió con satisfacción los resultados de la investigación de Spallanzani, que muestran de manera convincente "que la Sputnik vectorizada con adenovirus es capaz de mejorar las respuestas de anticuerpos neutralizantes no solo con delta sino también con ómicron cuando se usa como refuerzo de vacuna homóloga independiente y como refuerzo en combinación con una vacuna de ARNm".Sputnik Light ha recibido aprobación en más de 30 países, incluso como refuerzo para otras vacunas. Mientras, la Sputnik V ha sido aprobada en 71 países con una población total de más de 4.000 millones de personas en conjunto. A diferencia de Pfizer o Moderna, que utilizan tecnología de ARNm, tanto Sputnik V como Sputnik Light se han desarrollado utilizando una plataforma de vector adenoviral humano, que existe desde hace tres décadas.Las inyecciones basadas en vectores adenovirales hasta ahora no se han asociado con efectos adversos graves raros, como miocarditis o pericarditis, que sí se han registrado en las vacunas basadas en ARNm. Lo que es más, ambas vacunas rusas pueden almacenarse y transportarse a temperaturas de +2 +8+ °C, y no requieren una infraestructura especial de cadena de frío para el almacenamiento y la distribución, como lo necesita la vacuna Pfizer.

