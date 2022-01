https://mundo.sputniknews.com/20220127/eligen-este-edificio-espanol-como-el-mejor-monumento-del-mundo-1120825905.html

Eligen este edificio español como el mejor monumento del mundo

Un edificio ubicado en Barcelona se ha impuesto a otros grandes atractivos turísticos internacionales y ha sido elegido como el mejor monumento del mundo... 27.01.2022, Sputnik Mundo

Los ganadores globales de los premios Remarkable Venue Awards 2021 ya han llegado y España se encuentra entre los ganadores por partida doble.El país ibérico se ha llevado el premio al Mejor Monumento del Mundo 2021 por La Casa Batlló, que recientemente incluyó una nueva propuesta museográfica con 2.000 metros cuadrados más nunca vistos hasta el momento a través de dos salas inmersivas: la Gaudí Dôme y a Gaudí Cube.No hay que olvidar que este edificio modernista, inaugurado en 1912, ya tiene otros importantes reconocimientos, pues recientemente recibió el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico además de estar considerado como Patrimonio de la Humanidad según la Unesco.El premio otorgado a la casa diseñada por Gaudí distingue las catedrales, castillos, palacios y monumentos históricos o icónicos mejor valorados por los usuarios. La Casa Batlló ha destacado en un comunicado la gran acogida del público, valorada con un 9,17 sobre 10 entre más de 7.500 encuestados que votaron a través de la plataforma Tiqets, un portal cultural de venta de entradas a enclaves turísticos.Madrid, por su parte, se ha alzado con el premio al Mejor Tesoro Escondido por el Velázquez Tech Museum, una galería inmersiva en Madrid que ofrece una experiencia sensorial 360° a través de recorrido por las distintas interpretaciones de la obra maestra del pintor Diego Velázquez, Las Meninas, con la más alta tecnología, como hologramas, videomapping, juegos de luces, música barroca y sonidos contemporáneos, a través de ocho salas.Los otros cinco premios, divididos en cinco categorías, han sido otorgados al Musée Marmottan Monet (Francia) como el Mejor Museo; los museos Vaticanos de Roma como el Lugar más destacado; el castillo de Windsor (Reino Unido) como Mejor Experiencia in situ; las catacumbas de San Gennaro (Italia) como Mejor Atracción y Paris Montparnasse Top of the City como Lugar más Innovador.

