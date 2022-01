https://mundo.sputniknews.com/20220127/el-tribunal-de-paises-bajos-recibe-un-recurso-de-casacion-contra-la-decision-sobre-el-oro-escita-1120811969.html

El Tribunal de Países Bajos recibe un recurso de casación contra la decisión sobre el oro escita

El Tribunal de Países Bajos recibe un recurso de casación contra la decisión sobre el oro escita

PARÍS (Sputnik) — El Tribunal Supremo de los Países Bajos recibió un recurso de casación por parte de Crimea sobre la decisión de entregar la colección de oro... 27.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-27T12:27+0000

2022-01-27T12:27+0000

2022-01-27T12:27+0000

internacional

europa

🎭 arte y cultura

crimea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106549/46/1065494602_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_dd902de586e65c19874a335d87bf1dfb.jpg

El 26 de enero se informó que los museos de Crimea recurrieron la decisión de la justicia neerlandesa ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.Agregó que la fecha de las audiencias correspondientes no ha sido fijada por ahora.Cuatro museos de Crimea prestaron en febrero de 2014 al Museo Allard Pierson de Ámsterdam alrededor de 2.000 objetos de la colección de oro del antiguo pueblo escita, una civilización que floreció en el territorio de la actual Crimea y las áreas adyacentes entre los siglos VIII y IV antes de Cristo.Crimea se independizó de Ucrania en marzo de 2014 y se adhirió a Rusia, mediante un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción, ante el violento golpe de Estado que se produjo en Kiev. Ucrania sigue sumergida hasta ahora en un conflicto armado interno.El museo neerlandés debía devolver las piezas en mayo de 2014. Por un lado, las nuevas autoridades de Ucrania exigían la entrega de la colección, por el otro, los museos de Crimea reclamaban el cumplimiento de los acuerdos y la devolución de los objetos.La exhibición de la muestra se prolongó hasta agosto de 2014, mientras los museos intentaban infructuosamente arreglar el asunto por la vía extrajudicial. A finales de ese mismo mes se supo que la institución neerlandesa decidió no devolver la colección del oro escita, ni a Ucrania ni a Crimea, en espera de un acuerdo entre las partes o de un dictamen judicial.El 14 de diciembre de 2016, el Tribunal Distrital de Ámsterdam resolvió que la colección del oro escita debe ser devuelta a Ucrania, argumentando que Crimea no es un país y no puede insistir en su derecho a reclamar las piezas de arte, y que corresponde a la justicia ucraniana decidir a quién se deberá devolver el oro escita después de que regrese a ese país.

https://mundo.sputniknews.com/20220126/crimea-recurre-la-sentencia-neerlandesa-sobre-el-oro-escita-1120761882.html

crimea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, 🎭 arte y cultura, crimea