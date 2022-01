El presidente de Brasil aumenta un 33% el salario mínimo de los profesores

- REAJUSTE PARA PROFESSORES:



- É com satisfação que anunciamos para os professores, da educação básica, um reajuste de 33,24% no piso salarial.



- Esse é o maior aumento já concedido, pelo Governo Federal, desde o surgimento da Lei do Piso. @MEC_Comunicacao @mribeiroMEC pic.twitter.com/rg78Qu2bMz