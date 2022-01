https://mundo.sputniknews.com/20220127/detectan-un-escalofriante-objeto-espacial-que-emite-fuertes-rafagas-de-energia-tres-veces-por-hora-1120806277.html

Detectan un "escalofriante" objeto espacial que emite fuertes ráfagas de energía tres veces por hora

Un equipo de astrofísicos intenta determinar el origen de un misterioso objeto espacial que fue detectado a 4.000 años luz de la Tierra. Emite enormes... 27.01.2022, Sputnik Mundo

ciencia

🪐 astronomía

La científica subraya que el misterioso objeto se encuentra a una distancia relativamente cercana de la Tierra, de hecho, en "el patio atrás" de nuestra galaxia.El objeto gira en el espacio y se convierte en una de las fuentes de radio más brillantes durante un minuto de cada 20. Los investigadores sugieren que lo más probable es que se trate de una estrella de neutrones o una enana blanca con un campo magnético ultrapotente.En particular, podría ser un magnetar de período ultra largo, una estrella que gira lentamente y cuya existencia ha sido predicha teóricamente. "Pero nadie esperaba detectar directamente una como esta, pues no esperábamos que fueran tan brillantes", prosigue la investigadora, citada por Daily Mail.Fue Tyrone O'Doherty, un estudiante con honores de la universidad australiana, quien detectó el objeto en 2021 con el telescopio Murchison Widefield Array a través de una técnica que él mismo había desarrollado. El propio O'Doherty califica el hallazgo de "emocionante".Cabe señalar que los objetos que se encienden y se apagan no son tan raros en el Universo. Mientras que algunos de ellos pueden aparecer y desaparecer en el transcurso de varios días o meses, también existen objetos que se encienden y se apagan en cuestión de minutos o hasta milisegundos. Sin embargo, el misterioso magnetar detectado por los astrónomos australianos es único en su clase.Ahora, los científicos tienen previsto revisar los archivos del Murchison Widefield Array para averiguar si se trata de un evento único o de un género totalmente nuevo de objetos espaciales que por alguna razón ha pasado desapercibido.

