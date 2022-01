https://mundo.sputniknews.com/20220127/desafio-en-haiti-cambiar-la-constitucion-y-llamar-a-elecciones-en-medio-de-la-crisis-1120844687.html

Desafío en Haití: cambiar la Constitución y llamar a elecciones en medio de la crisis

Desafío en Haití: cambiar la Constitución y llamar a elecciones en medio de la crisis

El asesinato del presidente, terremotos y debilidades institucionales y económicas son parte del presente del país.

Haití atraviesa un momento clave y crítico a la vez. El país enfrenta una severa crisis socioeconómica y una fuerte debilidad institucional tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021.En este contexto, el actual primer ministro en funciones, Ariel Henry, prometió transitar hacia una reforma constitucional que habilite este año la celebración de elecciones."Haití tendrá una nueva Constitución. Haremos todo lo posible para que antes del verano tengamos una nueva carta magna que nos permita celebrar elecciones", prometió el jefe de Gobierno.Henry agregó que el objetivo es que sean comicios transparentes con el fin de que "no sean impugnados por nadie".El periodista haitiano Jeremy Dupin señaló a Telescopio que el presente de la isla es "triste y preocupante porque tiene muchos problemas diferentes que se han sumado y hacen que el futuro de la isla esté comprometido"."El asesinato del expresidente Moise, terremotos que dejaron a miles de familias sin casa y la presencia de grupos armados en varias ciudades del país, en especial en la capital, sumado a una situación política compleja, hacen que no se pueda observar una salida propia en el horizonte", agregó.Consultado sobre la importancia que puede tener para la nación cambiar la Constitución y convocar a elecciones, Dupin se mostró escéptico de que se pueda cumplir.El periodista se refirió a la presencia de "una comisión transicional que está trabajando en una elección para reemplazar a esta Administración. Y hay un acuerdo político con espacio, incluso, para el actual primer ministro. Pero no creo que este Gobierno pueda concretar una reforma constitucional, a menos una elección acompañada de un marco de inseguridad creciente”, añadió.Dupin aseguró que en Haití "lo que más preocupa a la población es la situación de la seguridad, seguido de la situación socioeconómica que empeora cada día”."¿Cómo el Gobierno va a organizar elecciones en un país donde se secuestra a diario a personas?", se preguntó el periodista haitiano.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

