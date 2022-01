https://mundo.sputniknews.com/20220127/cuatro-votaciones-no-bastan-para-elegir-al-nuevo-presidente-de-italia-1120834493.html

Cuatro votaciones no bastan para elegir al nuevo presidente de Italia

Mattarella y fichas blancasEn las elecciones del presidente de Italia participan los parlamentarios y tres representantes de cada región, en total 1.009 grandes electores, los cuales durante la votación escriben en la papeleta el nombre de la persona que quisieran ver en el Palacio del Quirinal, la residencia del jefe del Estado.En las cuatro votaciones que se han celebrado hasta el momento han arrasado las papeletas blancas. El primer día hubo 672, para el jueves su número se redujo hasta 261, una cifra bastante superior al apoyo que obtuvo el candidato más votado.Y éste último no fue otro que el presidente actual Sergio Mattarella, cuyo mandato expira el próximo 3 de febrero. A pesar de que había declarado varias veces que no tenía la intención de quedarse en el Quirinal siete años más, en el tercer turno su nombre apareció en 125 fichas de votación y en el cuarto en 166.Candidatos posibles e imposiblesLas peripecias electorales de Mattarella reflejan la confusión que rodea los comicios.Hasta el pasado fin de semana el único candidato que no escondía sus ambiciones presidenciales era Silvio Berlusconi, pero, al final, constató que sus aliados políticos no lo iban a apoyar y rechazó a presentarse como candidato.El martes la coalición de centroderecha propuso una lista de tres posibles pretendientes a la presidencia, pero nadie votó por ellos. A su vez, el Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas rechazaron a los candidatos de la centroderecha, pero tampoco avanzaron sus propuestas.En estas condiciones queda claro que la única solución posible consistiría en elegir a un candidato que no pertenezca a ninguno de los bandos. En los medios italianos se especula sobre tres nombres.El primero sería Pierferdinando Casini, de 66 años. El antiguo presidente de la Cámara Baja le queda bien al PD, pero no tiene las simpatías de la Liga, el principal partido de derecha, y del M5S.Después está Elisabetta Belloni, de 63 años, que el año pasado fue nombrada directora general del Departamento de Información para la Seguridad (DIS) y se convirtió en la primera mujer que encabezó los servicios secretos italianos.También sigue discutiéndose la hipótesis del traslado al Quirinal del actual primer ministro Mario Draghi, de 74 años. Una opción ambigua, dado que podría provocar una nueva crisis de Gobierno y las elecciones anticipadas, que en este momento no le caen bien a ninguna fuerza política. Sin embargo, hay quien dice que, de ser elegido Draghi como presidente de la República, Belloni podría sustituirlo como primera ministra.¿Un acuerdo a la vuelta de la esquina?Todos estos días detrás de las escenas prosiguen las negociaciones entre los líderes de las principales fuerzas políticas. El jefe del PD, Enrico Letta, incluso sugirió que habría que encerrarlos "en una habitación con pan y agua para que encontremos la solución".Este jueves ya se habla de "aperturas" de parte los jefes de partidos, los cuales, al parecer, abandonaron la idea de promover a la presidencia a candidatos con marcadas afiliaciones políticas.Matteo Renzi, líder de Italia Viva, un partido minoritario pero influyente, insiste en que ya este viernes el país debe tener un nuevo presidente. "Los líderes de centroderecha y centroizquierda tienen que decidir si han de pensar más en los sondeos de los próximos 7 días o en Italia en los próximos 7 años", acota.El profesor honorario de ciencias políticas de la Universidad de Boloña, Gianfranco Pasquino, comparte esta opinión. "Creo que la solución está cerca, quizás ya el viernes las partes lleguen a un acuerdo, aunque por ahora no saben cómo formularlo", comenta a la agencia rusa RIA Novosti. Para Pasquino uno de los candidatos más probables es Casini, mientras Draghi permanecerá en el cargo de primer ministro.Sin embargo, incluso si en la quinta votación vuelven a ganar las papeletas blancas, para Italia no será una situación extraordinaria. Entre los 12 mandatarios que residieron en el Quirinal desde la creación de la República Italiana en 1948, tan sólo tres fueron elegidos en la primera votación.A su vez, para elegir a Giuseppe Saragat en 1964 fueron necesarios 21 escrutinios, mientras las elecciones más largas fueron las de Giovanni Leone en 1971 que se hizo presidente tras 23 votaciones. Los parlamentarios de hoy todavía están lejos de batir este récord.

Aleksandr Dunáev

Aleksandr Dunáev

