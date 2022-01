https://mundo.sputniknews.com/20220127/contagios-por-covid-19-en-ninos-se-multiplican-por-mas-de-10-en-peru-1120845449.html

Contagios por COVID-19 en niños se multiplican por más de 10 en Perú

LIMA (Sputnik) — El Ministerio de Salud de Perú (Minsa) advirtió que los contagios diarios por COVID-19 en niños se han multiplicado por más de 10 veces... 27.01.2022, Sputnik Mundo

El ministro señaló a la presencia de la variante ómicron como la causante del alza de contagios, variante que ya desplazó a la delta como la de más incidencia en el país.Perú inició el pasado 24 de enero la vacunación para niños entre 5 a 11 años con dosis de Pfizer, siendo los menores con comorbilidades los primeros en ser inmunizados.Por otro lado, Cevallos afirmó que en el país aún existen 600 camas en las unidades de cuidados intensivos en el sistema sanitario, de las cuales 280 están en la capital Lima, una cantidad que no es alarmante, pero podría serlo si no se observan las medidas de seguridad sanitarias.El ministro de Salud anunció en la víspera que el toque de queda ya no regía en todo el país desde el 28 de enero; sin embargo, advirtió que eso no significaba que se levantara la prohibición de realizar reuniones sociales.

