China insta a EEUU a que deje de interferir en los Juegos de Invierno de Pekín 2022

China insta a EEUU a que deje de interferir en los Juegos de Invierno de Pekín 2022

PEKÍN (Sputnik) — El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, instó a Washington a que deje de poner trabas a los Juegos de Invierno de Pekín 2022. 27.01.2022, Sputnik Mundo

"La principal prioridad en este momento es que EEUU cese su interferencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, deje de jugar con fuego en el tema de Taiwán y crear todo tipo de 'pequeños círculos' contra China", manifestó Wang, citado por el sitio web de la Cancillería china, en una conversación telefónica que sostuvo el 26 de enero por la noche con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.Wang enfatizó que la presión no hará sino fortalecer la unidad del pueblo chino.Por su parte, Blinken aseguró que Washington manejará de una manera responsable sus diferencias con Pekín, según el Ministerio de Exteriores chino. Blinken reafirmó la adhesión de la Casa Blanca a la política de una sola China, dijo que EEUU alentará a sus atletas a participar en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 y deseó al pueblo chino un feliz Año Nuevo.A principios de diciembre pasado, Estados Unidos anunció que no enviará una delegación oficial a los próximos Juegos Olímpicos, si bien aclaró que el boicot diplomático no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó por aquellas fechas que EEUU no puede hacer la vista gorda ante "enormes abusos de los derechos humanos y atrocidades" en la región autónoma uigur de Xinjiang.Países como Australia, Reino Unido y Canadá se unieron al boicot alegando la situación en Xinjiang y la persecución de los grupos prodemocracia en Hong Kong.El 18 de enero, el director del servicio de inteligencia ruso SVR, Serguéi Narishkin, acusó a EEUU y sus secuaces de llevar a cabo una campaña de "intromisión deliberada y agresiva" en los preparativos para la próxima edición olímpica.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien tiene previsto asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos, apuntó algunos días antes que el boicot diplomático de los JJOO busca "contener el desarrollo de China".Los XXIV Juegos Olímpicos de Invierno se desarrollarán en Pekín del 4 al 20 de febrero de 2022, y los Paralímpicos, del 4 al 13 de marzo.

