AMLO defiende la revocación de mandato y recuerda a Dostoyevski y Robert Redford

"En vez de que los partidos lo estén promoviendo, ni siquiera hablan, me refiero a los de oposición", lamentó.López Obrador aseguró que quienes luchan por la democracia deben saber que los procesos implican luchas de vida y recordó una película protagonizada por Robert Redford, Habana, acerca de los últimos días del gobierno de Fulgencio Batista, quien fue derrotado por el movimiento guerrillero de Fidel Castro en 1958.En la cinta Redford representa a un jugador de casinos, recordó el presidente mexicano y la vinculó con la novela El tahúr, del novelista ruso Fiódor Dostoyevski, también traducida como El jugador."Es que ustedes quieren ganar siempre, en el pókar se tiene que perder para poder ganar", dijo López Obrador en referencia a los personajes de la película, estrenada en 1990 y dirigida por Sydney Pollack."Entonces, estos demócratas, pues que no lo son, quieren ir siempre a la segura", ironizó sobre quienes rechazan la consulta de revocación.El fondo político de la revocación de mandato es consultar a la gente y fomentar la participación ciudadana, además de poder poner freno a abusos de gobernantes en el futuro, subrayó el mandatario en su conferencia matutina de este jueves 27 de enero."Por primera vez se va a aplicar este método de la revocación del mandato, eso es lo que me tiene muy contento, independientemente del resultado porque le da el poder de decisión al pueblo o reafirma el poder que tiene el pueblo en un sistema auténticamente democrático", apuntó."Que no sean las élites, sino que el pueblo, que es soberano, sea el que decida, es el mejor método, el método democrático", agregó.Además, aseveró que los opositores no quieren que quede establecido el mecanismo de revocación de mandato porque esperan a futuro bloquear la posibilidad ciudadana de hacer renunciar de manera anticipada a gobernantes impopulares.En el proceso de democratización de México, durante el siglo XIX incluso los políticos liberales se opusieron al voto directo y universal, recordó López Obrador, que sólo se ejerció de manera dinámica hasta que Francisco I. Madero luchó por la sucesión presidencial contra Porfirio Díaz.

