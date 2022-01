https://mundo.sputniknews.com/20220127/alfredo-adame-cuenta-su-version-de-la-pelea-dice-que-lo-quisieron-robar-1120832905.html

Alfredo Adame cuenta su versión de la pelea: dice que lo quisieron robar

Tras protagonizar una pelea callejera, el actor mexicano Alfredo Adame desveló su propia versión de los hechos y asegura que pudo haber sido víctima de un... 27.01.2022, Sputnik Mundo

américa latina

redes sociales

👤 gente

méxico

Aunque admite que sí se bajó de su automóvil para provocar una riña, el artista de 63 años negó haber agredido a la mujer que, dice, le intentó robar su celular mientras él se agarraba a golpes con un hombre. En entrevista con la cadena mexicana TV Azteca, Adame dijo que procederá legalmente contra las personas que lo agredieron en la vía pública de la Ciudad de México. En las últimas horas, Alfredo Adame ha sido el personaje más viral de las redes sociales en México debido a que el 25 de enero se difundieron varios videos en los que se le observa participando en una riña callejera con tres personas: una mujer, un hombre y una niña. En las imágenes se observa al actor discutiendo a insultos y golpes con esta familia, que se negaba a entregarle su teléfono celular por motivos que aún no han sido aclarados. Los videos se propagaron con gran velocidad en internet, desatando burlas y críticas contra Adame, quien no sólo es conocido a nivel nacional por sus papeles en telenovelas y programas de televisión, sino por su fuerte carácter. De hecho, Adame ha protagonizado peleas verbales y conatos de riña en televisión nacional con quien, dice, es uno de sus enemigos: el escritor y cazafantasmas Carlos Trejo. De hecho, él asegura que ya se puso en contacto con la mujer que "se defendió" del actor. Desde hace varios meses, Alfredo Adame presume en la televisión y en otras plataformas que es experto en defensa personal e incluso ha dicho que es cinta negra. Una versión que en redes sociales nadie ha creído, ya que en los videos se observa que el artista es golpeado por el hombre, la mujer y la niña e incluso cae al suelo en algún momento. "¿No que sabe taekwondo?", se pregunta esta persona que grabó la pelea desde su coche. Ante las burlas en su contra, Adame ha dicho que no le interesan y calificó a las personas con las que discutió como "unos montachoques", en referencia a una modalidad de robo muy frecuente en la Ciudad de México, que consiste en orquestar una pelea callejera con un automovilista sólo para robarle sus pertenencias.

méxico

redes sociales, 👤 gente, méxico