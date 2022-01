https://mundo.sputniknews.com/20220127/a-que-crees-que-se-debe-la-reciente-escalada-de-la-tension-en-torno-a-ucrania-1120844185.html

¿A qué crees que se debe la reciente escalada de la tensión en torno a Ucrania?

En los últimos meses, la retórica en torno a Ucrania a colmado la agenda internacional de los medios de comunicación. Washington insiste en que Rusia planea... 27.01.2022, Sputnik Mundo

Y tú, ¿a qué crees que realmente se debe la reciente escalada de la tensión en torno a Ucrania?

alberto.r

EEUU piensa en un mundo unilateral y no acepta la multilateridad, además quiere proteger su gas, desviar la atención de sus problemas cortar el desarrollo industrial y de servicios a Rusia, no le gusta la independencia de Rusia y porque quiere los recursos naturales Rusos, pero EEUU/OTAN saldrán de Ucrania y de las ex republicas de la URSS

