Derrames de petróleo en Perú: problema grave de mar y selva

Derrames de petróleo en Perú: problema grave de mar y selva

LIMA (Sputnik) — El derrame de petróleo ocurrido en el mar de Lima, capital de Perú, el 15 de enero ha revelado a los ciudadanos la gravedad de esta realidad... 27.01.2022

En un país centralista como el andino se suele decir que Lima es el Perú, algo que tiene un asidero relativo pues, con 10 millones de habitantes, la capital acoge a cerca de un tercio de la población nacional; realidad que, sin embargo, origina un quiebre entre la urbe principal y el resto del país, sobre todo con los departamentos de los Andes y la Amazonía.Según un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 474 derrames de petróleo se registraron en la Amazonía peruana entre los años 2000 y 2019, una realidad tremenda que ha hecho pensar erróneamente que estos accidentes sólo ocurren lejos de los centros urbanos y, sobre todo, lejos de la capital.Sin embargo, el derrame ocurrido en la refinería La Pampilla, administrada por la empresa española Repsol y ubicada en el distrito limeño de Ventanilla, ha levantado preocupaciones sobre la relación entre el mar peruano y las actividades petroleras.Pequeños grandes dañosJuan Carlos Riveros es director científico de Oceana Perú, organización no gubernamental dedicada a la protección de los ecosistemas marinos. En conversación con la Agencia Sputnik, detalla la problemática de los derrames en el mar."En el Perú, en el norte, en la zona de [los departamentos de] Piura y Tumbes tenemos explotaciones históricas [plataformas] que datan del siglo pasado. Hay algunas modernas, pero la mayor parte de la infraestructura de esta zona es muy antigua y obviamente como estructura antigua empieza a mostrar signos de deterioro. Hay muchos pequeños derrames que ocurren prácticamente a diario", afirma Riveros.El vocero de Oceana señala que en el mar del norte se producen cerca de 40 derrames al año; considerando que en Perú un "derrame" se entiende normativamente como el vertimiento de crudo a un ecosistema de al menos un barril, que equivale a 40 galones.Sin embargo, indica Riveros, los pequeños vertimientos que afectan fuertemente a los pescadores artesanales son muchos más y no son reportados al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), oficina adscrita al Ministerio del Ambiente, por lo que es una problemática que se podría decir que pasa "debajo del radar".Futuro negroEl experto sostiene que la OEFA no está brindando información sobre lo que está sucediendo con el derrame en Ventanilla, ciertamente el de mayor magnitud en la historia del mar peruano, lo que hace difícil hacer un seguimiento a las consecuencias y responsables.Según cifras aproximadas dadas por Riveros, el petróleo que consume Perú proviene en un 10% de su zócalo continental (fondo marino), un 30% de sus pozos en la Amazonía y un 60% se importa, por lo que esta realidad hace que las labores de descarga y carga de los buques en los puertos sean una fuente de riesgos de contaminación para el mar.Asimismo, refiriéndose a Ventanilla, el vocero de Oceana afirma que la reacción de Repsol ha sido tardía y ejecutada de una manera improvisada."La percepción general que tenemos es que la empresa quiere que no se vea el petróleo, es decir que el mar no se vea sucio, pero ya una buena parte del petróleo se hundió, otra parte del petróleo se ha volatilizado, se ha evaporado y es muy probable que tengamos petróleo en el mar en los próximos años en forma sedimentada, como también ingerida por otros animales y ese es el problema a largo plazo", dice Riveros pintando un futuro poco auspicioso.

