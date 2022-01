https://mundo.sputniknews.com/20220126/rusia-exhorta-al-tedh-a-declinar-la-demanda-ucraniana-por-el-presunto-trabajo-forzado-en-donbas-1120759288.html

Rusia exhorta al TEDH a declinar las demandas en su contra por el vuelo MH17 y la crisis en Donbás

Rusia exhorta al TEDH a declinar las demandas en su contra por el vuelo MH17 y la crisis en Donbás

La Corte de Estrasburgo estudia desde el 26 de enero si da trámite o no a la demanda de Países Bajos presentada contra Rusia a mediados de 2020 en relación con el caso del vuelo MH17 derribado por un misil en Ucrania en 2014.El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, una zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias.Todos los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron. El Ejército ucraniano y las milicias de Donbás se acusaron mutuamente de la catástrofe. El avión debía ser desviado de esa ruta fatal por los controladores aéreos ucranianos pero no sucedió.Una investigación llevada a cabo por Rusia estableció con datos de los radares que el misil con el que fue derribado el vuelo MH17 pertenecía al Ejército ucraniano.Pese a todo, el Equipo de Investigación Conjunta (JIT), conformado por expertos de Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y la propia Ucrania, afirma que el misil supuestamente pertenecía al Ejército ruso y que había sido transportado previamente a territorio ucraniano, a un área bajo control de las milicias de Donbás.La investigación del JIT obvió los testimonios de los habitantes de la zona que indican que el misil fue disparado desde una zona controlada por los militares ucranianos.Tanto Ucrania como Estados Unidos se negaron a entregar las imágenes de sus radares a Países Bajos.El fiscal general adjunto ruso Nikolái Vinnichenko dijo a Sputnik que Moscú colaboró con las autoridades holandesas proporcionándoles imágenes de radares y documentos que evidencian claramente que el misil que derribó al avión de pasajeros pertenecía a Ucrania y que el proyectil fue lanzado desde una zona controlada por el Ejército ucraniano, pero los investigadores neerlandeses decidieron no adjuntar esos reveladores datos al proceso.Con todo, la acusación teje su expediente con testimonios de anónimos aduciendo razones de seguridad.Desde Moscú han llamado en reiteradas ocasiones a que se deje de politizar el caso.Uso del trabajo forzado en DonbásAdemás, Vinográdov señaló que la demanda sobre el uso del trabajo forzado en Donbás, que Ucrania presentó contra Rusia en TEDH, no trata de las autoridades de Rusia, sino de los milicianos y no expone pruebas concretas, por lo que debe declinarse."Las autoridades ucranianas hablan de la práctica de los milicianos —no de las autoridades de Rusia— de obligar a los llamados prisioneros de guerra a cumplir trabajo forzoso", señaló el embajador, al intervenir el 26 de enero en la Corte de Estrasburgo, y subrayó que "Rusia no reconoce su responsabilidad en ese asunto".Vinográdov al mismo tempo afirmó que la parte ucraniana no adujo pruebas suficientes de la infracción del Artículo 4 de la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos.Ucrania presentó varias demandas contra la Federación de Rusia relativas a Crimea y Donbás. Kiev en más de una ocasión acusó a Moscú de estar inmiscuyéndose en los asuntos internos de Ucrania. Rusia lo niega y califica de inaceptables tales acusaciones, subrayando que no es parte del conflicto en Donbás.Desde abril de 2014 Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Moscú declaró en muchas ocasiones que Kiev incumple los Acuerdos de Minsk y da largas a la solución del conflicto.

