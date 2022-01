https://mundo.sputniknews.com/20220126/quien-le-disparo-nos-dio-un-balazo-a-todos-la-lucha-de-los-periodistas-mexicanos-por-su-seguridad-1120769636.html

"Quien le disparó nos dio un balazo a todos": la lucha de los periodistas mexicanos por su seguridad

En México han asesinado a tres periodistas en lo que va del primer mes del 2022. El caso de Lourdes, Margarito y José Luis han sido las gotas que derramaron el... 26.01.2022

Para el 4-4, como le decían a Margarito Martínez, sus compañeros de batalla, otros periodistas tijuanenses, no tienen más que buenas palabras y buenos recuerdos. "Leal", "trabajador", "cuidador", así lo describieron.Durante años, Margarito cubrió la nota roja por la noches, Gabriela Córdova, periodista en dicha ciudad fronteriza de Baja California, recuerda que el fotógrafo llegaba incluso antes que la misma policía a los hechos. Frente a su casa y frente a su familia, el pasado 17 de enero, Martínez Esquivel recibió tres tiros que terminaron con su vida. Ahí, la noche de este 25 de enero de dieron cita al menos un centenar de comunicadores para exigir justicia por sus colegas asesinados y garantías de seguridad para ejercer el que fue catalogado por Gabriel García Márquez como "el mejor oficio del mundo", pero que en México es también el más peligroso. Que la concentración se realizara en dicha dependencia rodeada por calles oscuras en el centro de la capital no fue coincidencia, es justamente la SEGOB la encargada del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.México, el campo más peligroso del mundo En 2020, México fue considerado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, de acuerdo con el según el informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) y en el país se registraron ocho comunicadores asesinados en dicho año. Para 2021, la cifra se elevó a 10 periodistas y en lo que va de este 2022 suman ya tres profesionales de la comunicación asesinados. Dos días antes del asesinato de Margarito, el 10 de enero, el cuerpo de José Luis Gamboa fue hallado en el puerto de Veracruz, según los reportes oficiales, el comunicador había sido reportado como desaparecido por sus familiares días antes de que se confirmara su muerte. A él lo mataron a puñaladas. Pero los ojos están puestos principalmente en la ciudad fronteriza de Tijuana, de donde eran oriundos Margarito y Lourdes, quien a pesar de formar parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue asesinada a tiros afuera de su casa el 23 de enero."No habíamos tenido tiempo de procesar el asesinato de Margarito cuando asesinan a la compañera Lourdes Maldonado. No nos permitieron ni procesar el dolor", señala Gabriela Córdova.Por instrucción presidencial, el Gobierno de México envió un equipo especializado a Tijuana para apoyar en las investigaciones en torno al homicidio de los dos periodistas. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, explicó que se instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la administración local para esclarecer los casos. En esta ciudad fronteriza azotada desde hace décadas por el crimen organizado no hay ni un periodista que no haya cubierto la nota roja, la lucha entre cárteles; es decir, la sangre que se derrama a chorros y que pone aún más en riesgo a los encargados de la información, acusa Laura Sánchez Ley, quien frente a las decenas de periodistas reunidos compartió su caso, uno de desplazamiento forzado desde su natal Tijuana a la capital mexicana tras una golpiza de la que fue víctima a manos de Policías federales.

