'Puerta' y no 'frontera': la iniciativa marroquí de cambio de léxico crea nueva polémica

'Puerta' y no 'frontera': la iniciativa marroquí de cambio de léxico crea nueva polémica

La tensión sigue dominando las relaciones entre Rabat y Madrid, trasladada a un nivel semántico. Las comisarías situadas a las puertas de los dos enclaves...

Los carteles de las comisarías marroquíes ubicadas en los lindes de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla han eliminado la palabra frontera siguiendo una orden cursada por el director de la Seguridad Nacional del reino alauita, Abdellatif Hammouchi.En su nueva denominación, estas comisarías pasan a llamarse Bab Ceuta y Bab Melilla, donde bab significa puerta, informó el diario El Confidencial. Con el cambio se omite su situación en la divisoria con España, un aspecto que puede añadir asperezas al ya de por sí preocupante marco de crisis diplomática sostenida por el que atraviesa la relación entre los dos países a raíz de la cuestión de la soberanía del Sahara Occidental y del momento álgido de tal tensión en mayo, cuando miles de personas cruzaron la frontera en Ceuta desde el lado marroquí.La retórica oficial del país magrebí siempre ha considerado que los enclaves de Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes ocupadas por España, y la acción con el léxico en estas comisarías viene a subrayar esta postura. Pero el momento elegido para esta iniciativa la deja en teoría sin efectos, pues ambas fronteras llevan casi dos años cerradas, en principio por motivos sanitarios.Otras razonesLos pasos fronterizos llevan 22 meses clausurados, fruto de sucesivas prórrogas de los cierres. El 31 de enero expira el último, aunque parece poco probable que no vuelva a renovarse. Y las razones imperantes no son necesariamente epidemiológicas.España ya propuso reabrir puntualmente las fronteras con Marruecos mediante la presentación de certificados de vacunación, pero las autoridades marroquíes desdeñaron tal posibilidad. De resultas, los residentes marroquíes en Europa han accedido de vuelta a su país viajando en barco desde Francia o Italia, pero nunca a través de los puertos españoles cercanos al Estrecho de Gibraltar.La iniciativa marroquí de cambio de léxico se sitúa también en un contexto reciente, dominado por la mejora de las relaciones de Rabat con Alemania, tras el mensaje del Ministerio de Exteriores alemán que valoró los esfuerzos marroquíes en la resolución del litigio en el Sahara Occidental mediante un plan de autonomía para el territorio, y después del discurso del rey Felipe VI, también de tono conciliador. El jefe del Gobierno marroquí, Aziz Akhnnouch, declaró en contestación a este último que sin un cambio de postura respecto al Sahara, la relación bilateral no se normalizará.Daño económicoEl prolongado cierre de las fronteras terrestres daña a Ceuta y Melilla, pero resulta especialmente contraproducente para la economía de las poblaciones marroquíes aledañas. Los trabajadores transfronterizos han perdido sus empleos.La imposibilidad de ejercer el contrabando, una actividad que todavía se daba en Melilla, ha dejado sin ingresos a miles de porteadores, en su mayoría mujeres. En la ciudad marroquí de Castillejos, de unos 75.000 habitantes, incluso han tenido lugar manifestaciones exigiendo la reapertura de los pasos. Antes del cierre de los pasos fronterizos en los dos enclaves, Rabat ya hizo lo propio con la aduana comercial de Melilla, como sucedió en agosto de 2018. La supresión del contrabando en Ceuta data de octubre de 2019. Y a esta situación se une que Marruecos no reconoce a España esas aguas territoriales.

