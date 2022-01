https://mundo.sputniknews.com/20220126/por-que-no-llueve-en-espana-1120771747.html

¿Por qué no llueve en España?

¿Por qué no llueve en España?

Un anticiclón bloquea la llegada de precipitaciones al país. Suele ocurrir en esta época del año, aunque la situación se prolongue durante ya cuatro semanas. 26.01.2022

Las cabalgatas de Reyes estuvieron pasadas por agua en muchas ciudades de España. Y es que la primera semana del año fue escenario de una situación meteorológica bastante activa. Las nubes descargaron lluvia y nieve durante los compases iniciales de 2022 en península ibérica, Baleares y Canarias. Sin embargo, una vez pasadas las últimas fiestas navideñas, los paraguas volvieron a su escondite. Un anticiclón se ha plantado al oeste de Europa e impide la entrada de frentes atlánticos y borrascas. Motivo por el que no cae gota en la península ibérica y el archipiélago balear. Este bloqueo se estira desde hace casi cuatro semanas y podría perdurar en los primeros días del mes de febrero. Tan solo en Canarias se han producido precipitaciones. A pesar de la sorpresa que supone encadenar múltiples días de sol en parte del país, este escenario no es extraño. Los anticiclones invernales acostumbran a tener lugar en enero y febrero. En 2005 pasaron 80 días hasta que llovió en Extremadura y entre 50 y 60 días en la Comunidad de Madrid. Todavía no está a su altura, pero el comienzo de 2022 amenaza con entrar en la lista de los más secos de la historia y todavía no se conoce su fin.El año hidrológico arrancó en octubre de 2021 y tan solo se han registrado precipitaciones medias de unos 200 mm en el primer cuatrimestre, 100 menos de lo habitual para estas fechas. Pocas lluvias y de desigual distribución en el país. Y es que mientras las regiones cantábricas o Mallorca acumulan cifras superiores a lo normal, zonas del Mediterráneo peninsular, noroeste de Castilla y León y Canarias no llegan ni a la mitad de la media de precipitación.Se espera que en los próximos días saquen el paraguas en las provincias costeras de Andalucía, la Región de Murcia y Canarias. No en el resto del territorio español, afectado por el anticiclón. Entre los problemas que origina, aparece la bajada del nivel de agua en los embalses. Actualmente, se encuentran al 45%, un 13% por debajo de la media. Gran parte de las cuencas hidrográficas anotan capacidades menores a las normales de un mes de enero. Los embalses del Guadalquivir tan siquiera alcanzan el 30%.

