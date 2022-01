https://mundo.sputniknews.com/20220126/ops-confirma-circulacion-de-la-variante-omicron-en-nicaragua-1120785995.html

OPS confirma circulación de la variante ómicron en Nicaragua

OPS confirma circulación de la variante ómicron en Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — La mayoría de las personas enfermas por COVID-19 en Nicaragua fueron contagiadas por la variante ómicron de SARS-CoV-2, afirmó Ciro Ugarte... 26.01.2022, Sputnik Mundo

"Nicaragua confirmó la circulación de la variante ómicron, hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2 corresponden a esa variante y en menor medida a la variante delta, como en todos los países que han detectado esta variante se estima que estará presente progresivamente en todo el país", afirmó el experto en la conferencia semanal que brida el organismo desde su sede en Washington.Los reportes oficiales del Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua indican que la mayoría de los casos positivos de COVID-19 corresponden a mujeres y personas con edades entre 30 y 50 años, anotó Ugarte.Ante la rápida propagación que caracteriza al virus, consideró mantener las medidas de protección ante la excesiva confianza de las personas que en el hogar, restaurantes y centros de trabajo no usan mascarillas.La OPS confirmó que Nicaragua ha recibido 5,2 millones de vacunas contra el coronavirus a través del mecanismo Covax más otra cantidad [que no precisó] de donaciones y compras bilaterales.Jarbas Barboza, subdirector de la OPS, afirmó que Nicaragua "ha avanzado bastante" en la vacunación de la población adulta y en edad pediátrica, la que destacó en un 67% en menores con edades de dos a 12 años y 72% para los adolescentes menores de 17 años.El Gobierno de Nicaragua no ha confirmado la circulación de la variante ómicron, aunque los datos del último informe epidemiológico del Minsa, publicado este martes 25, confirman un ligero incremento de los casos positivos.La propagación de la variante delta provocó el segundo rebrote del país centroamericano después las vacaciones de Semana Santa en abril de 2021, cuando se observó la aglomeración de nicaragüenses en playas, balnearios y centros recreativos, pese a las advertencias de transmisión del virus.

