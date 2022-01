https://mundo.sputniknews.com/20220126/omicron-arrasa-con-todo-1120769398.html

Ómicron arrasa con todo

Ómicron arrasa con todo

MOSCÚ (Sputnik) — Desde que fue detectada por primera vez a mediados de noviembre en Sudáfrica, la variante ómicron de coronavirus se ha esparcido por el mundo... 26.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-26T15:14+0000

2022-01-26T15:14+0000

2022-01-26T15:14+0000

internacional

organización mundial de salud (oms)

ómicron (variante de sars-cov-2)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1120769342_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e93afd498608128790b77daf581bc773.jpg

La aparición de esta variante, que según estudios tiene 53 mutaciones, puso en alerta a los sistemas sanitarios y provocó una explosión fulminante de casos en distintas partes del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente más del 72% de los casos de COVID-19 corresponden a ómicron, que se contagia de manera muy rápida.Subrayó que "no podemos dejar que se prolongue, caer en pánico o descuidarnos", e instó a todos a trabajar juntos para llevar esta fase a su fin. A nivel global se registra un aumento de casos de COVID-19 con récords en contagios diarios y muertes en varios países de América y Europa.A lo largo del mundo se han registrado más de 358 millones de casos de infección por el patógeno, incluidos más de 5,6 millones de decesos según la Universidad Johns Hopkins de EEUU. Destaca la institución académica que en los últimos 28 días se han confirmado más de 75,6 millones de casos de COVID-19.Las cifrasY es que los datos que cada adía aportan los países dan mucho miedo, pues las cifras no paran de crecer. Como sucede en Estados Unidos, que este martes reportó un nuevo récord, con 1.140.580 positivos y 2.643 muertes asociadas al COVID-19, según los datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC).Desde el comienzo de la pandemia el número total de infectados subió, de acuerdo con la estadística oficial, a 71.818.876, o más del 20% de la población. El temor crece en el país norteamericano ante la expansión de ómicron, detectada en varios estados. Con una población de más de 333 millones de habitantes, Estados Unidos es actualmente el principal foco de contagio de COVID-19 en el mundo.Mientras, el 26 de enero Alemania detectó más de 164.000 nuevos casos del coronavirus, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, informó el Instituto Robert Koch. Por su parte, el martes se reportó más de medio millón de nuevos contagios en Francia, otra cifra tope, según la agencia sanitaria francesa, Santé Publique. En concreto, fueron confirmados 501.635 positivos. En los últimos días el país europeo experimenta un brusco aumento de la incidencia.También durante la jornada del martes las autoridades sanitarias italianas diagnosticaron 186.740 nuevos casos positivos, según el último boletín del Ministerio de Sanidad. Mientras que España sumó en la última jornada 114.877 nuevos contagios y 382 muertes por coronavirus, esta última es la cifra más alta de fallecimientos desde el 31 de marzo de 2021.En tanto, Rusia registró 74.692 casos de COVID-19 en el último día, nuevo máximo desde que empezó la pandemia, y 657 decesos asociados. La variante ómicron ya está presente en 72 de las 85 regiones de Rusia. En lo que va de pandemia, Rusia ha acumulado 11.315.801 casos confirmados de COVID-19, incluidas 10.099.937 recuperaciones y 328.105 decesos.También hay reportes de cifras tope en muchas naciones, pero con números muy inferiores a los anteriores, como es el caso de Corea del Sur, con 13.012 nuevos casos. De igual forma, Egipto registró una cifra récord con 1.809 contagios en 24 horas.Las autoridades sanitarias de Estonia detectaron 5.145 nuevos casos del COVID-19, récord de contagios, informó el martes el Departamento de Salud. Y su vecina Lituania detectó 9.490 nuevos casos de coronavirus, el máximo desde que empezó la pandemia, según los datos del Departamento de Estadística del país.EsperanzasLa pandemia del coronavirus podría llegar a su fin este año si se toman amplias medidas, declaró el director general de la OMS: "Si los países aprovechan plenamente todas las estrategias y los instrumentos, podremos (...) dar por terminada (la pandemia del) COVID-19 como una emergencia sanitaria a nivel mundial", destacó Ghebreyesus en su discurso en la apertura de la 150 sesión del Comité ejecutivo de la OMS.Según el jefe de la OMS, para acabar con la pandemia se necesita vacunar al 70% de la población de cada país y seguir reduciendo la mortalidad por la infección por medio del tratamiento clínico eficaz.Grandes esperanzas para Europa, que podría estarse acercando "al fin de la pandemia", según destacó a la agencia AFP Hans Kluge, director regional de la OMS para esa región. "En cuanto la ola de ómicron disminuya, habrá una inmunidad general durante algunas semanas y algunos meses, ya sea por la vacuna o porque las personas serán inmunes debido a la infección, y también una disminución debido a la estacionalidad", acotó.Nada, que toca esperar que ómicron, reconocido ya como el virus con la propagación más rápida de la historia, no haga muchos estragos en la población mundial, como sí lo hicieron sus predecesores, y que en realidad esta pandemia deje de ser la amenaza que ahora mismo es para el planeta. Solo queda cuidarse y esperar.

https://mundo.sputniknews.com/20220126/chile-registra-un-record-absoluto-de-contagios-en-pandemia-de-covid-19-1120767609.html

https://mundo.sputniknews.com/20220126/putin-la-falta-de-aprobacion-mutua-de-vacunas-obstaculiza-los-contactos-entre-rusia-y-la-ue-1120765501.html

https://mundo.sputniknews.com/20220123/protestas-en-washington-contra-la-vacunacion-y-las-restricciones-por-el-covid-19-1120651527.html

https://mundo.sputniknews.com/20220124/la-oms-la-pandemia-del-covid-19-podria-acabar-en-2022-si-se-toman-amplias-medidas-1120673617.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Duber Luis Piñeiro

Duber Luis Piñeiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Duber Luis Piñeiro

organización mundial de salud (oms), ómicron (variante de sars-cov-2)