Oceanografía no obstaculizará la venta de Banamex pese a batalla legal

Oceanografía no obstaculizará la venta de Banamex pese a batalla legal

La naviera mexicana Oceanografía descartó que quiera oponerse a la venta del banco Citibanamex, una transacción de la cual el Gobierno de López Obrador planea... 26.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-26T22:40+0000

2022-01-26T22:40+0000

2022-01-26T22:40+0000

américa latina

méxico

banamex

andrés manuel lópez obrador

citigroup

Pese al pleito en tribunales que tiene Oceanografía con la filial mexicana de Citigroup, la naviera nacional afirmó que no tiene intenciones de ser un obstáculo para que se concrete la operación, una de las más esperadas del año en el sector financiero de América Latina. En un comunicado, explicó que jamás se opondría a la venta de Banamex porque se trata de un asunto que conviene a la economía mexicana.Según informó Amado Yáñez, dueño de la naviera que estuvo encarcelado hace unos años, Oceanografía "celebra que haya grupos mexicanos interesados en una institución financiera que nació en México y que genera miles de empleos en nuestro país". La compañía emite esta postura a cinco días de que un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó bloquear la venta de Citibanamex hasta que no se resuelva la sentencia a Oceanografía.Eso quiere decir que, hasta que no garantice el pago de 5.200 millones de dólares a la naviera mexicana Oceanografía, la compañía estadounidense Citigroup no pondrá vender ninguna acción, activo o bien de Citibanamex. El conflicto legal entre Banamex y Oceanografía se remonta a febrero de 2014, cuando el banco presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la república (PGR) porque supuestamente la naviera mexicana entregó documentos falsos durante la obtención de un crédito. Fundada en 1968, Oceanografía era uno de los principales contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal del Gobierno mexicano en el sector energético.Como resultado de esa acusación, las autoridades aseguraron los activos de Oceanografía —que era la empresa más grande de América Latina en el rubro naviero— y su propietario, Amado Yáñez Osuna, acabó en la cárcel, donde permaneció tres años señalado por el delito de fraude hasta que pagó una fianza y salió libre. De hecho, el pleito entre ambas empresas no termina todavía, por lo cual la venta de Banamex es improcedente, según el juez.Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en varias ocasiones que su Administración está preparada para cobrar los impuestos necesarios a la transacción por la adquisición del banco. Además, ha dicho que su deseo es que Citibanamex acabe en manos de empresarios nacionales. Según el mandatario, Citibanamex se venderá en unos 30.000 o 40.000 millones de dólares. Durante su conferencia de prensa del 26 de enero, López Obrador dijo que se facilitarán los trámites para que se lleve a cabo la operación, porque "a nosotros nos importa mucho la venta de Banamex por algunas razones y pensamos que se puede llevar a cabo una venta ejemplar, de manera muy respetuosa, aunque son los del banco los que van a licitar".

