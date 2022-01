https://mundo.sputniknews.com/20220126/moscu-recibe-una-respuesta-oral-a-algunas-de-sus-propuestas-sobre-garantias-de-seguridad-1120759694.html

Moscú recibe una respuesta oral a algunas de sus propuestas sobre garantías de seguridad

Moscú recibe una respuesta oral a algunas de sus propuestas sobre garantías de seguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia recibió algunas respuestas a su propuesta de garantías de seguridad en Europa, pero solo de forma verbal, declaró el viceministro de... 26.01.2022, Sputnik Mundo

Según el vicecanciller ruso, "la evolución de la situación militar y política en Europa" cruzó una línea muy peligrosa y se necesita "hacer enérgicos esfuerzos para alejar al mundo de esa línea".Las propuestas de Rusia, continuó, son formuladas no solo para defender los intereses nacionales rusos, sino también para construir la arquitectura de seguridad en Europa "sobre la base de los principios de indivisibilidad de la seguridad" para resolver problemas mundiales e "implementar la agenda que hoy está en el horizonte de la política internacional".A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las ex repúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12; también se debatió el 13 de enero en Viena, una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.Oficina permanente ante la OTANAdemás, Grushkó declaró que, debido a las condiciones actuales, no es posible el restablecimiento de la representación permanente de Rusia ante la OTAN.Respondiendo a la pregunta de si Rusia planeaba reabrir su misión ante la OTAN, el viceministro indicó que las condiciones no son las más apropiadas.Grushkó señaló que al día de hoy en las relaciones con la OTAN no existe una agenda positiva.Explicó que no se mantienen contactos entre los militares, por lo que no existen razones para restablecer la representación de Rusia ante la OTAN.

