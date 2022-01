Más de 60% de la población mexicana es inactiva físicamente

https://mundo.sputniknews.com/20220126/mas-de-60-de-la-poblacion-mexicana-es-inactiva-fisicamente-1120766115.html

"Con información de noviembre 2021, 60,4% de la población de 18 y más años de edad declaró ser inactiva físicamente", indica el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2021.Un minoritario 39,6% de la población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa físicamente.De la población inactiva físicamente, más de 70% realizó algún deporte en el pasado."Un 71,4% mencionó que alguna vez ha realizado práctica físico-deportiva y 28,6% nunca ha realizado deporte o ejercicio físico en su tiempo libre", detalla el organismo estatal.Analizando por sexo, 66,7% de las mujeres y 53,3% de los hombres declararon ser inactivos.Entre ellas, más de 25% nunca han realizado práctica físico-deportiva; y de ellos, 8% nunca realizó alguna actividad física con anterioridad.Entre la población que realizó alguna vez práctica físico-deportiva y actualmente no se ejercita, reporta tres razones como las causas principales: falta de tiempo, 44,3%; cansancio por el trabajo; 21,7%; y problemas de salud, 17,5.Las tres razones son las mismas para toda la población inactiva físicamente.No obstante, el INEGI destaca "un porcentaje mayor de quienes señalan a la pereza como el cuarto motivo principal para nunca haberse ejercitado (15,3%)".Motivos el deporteAcerca de las motivaciones, casi 74% de personas entrevistadas que realizó deporte o ejercicio físico "declaró como motivo para hacerlo la salud".Esta proporción es mayor con respecto a los años 2019 y 2020, en 10,9 y 3,3 puntos porcentuales, respectivamente.La población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares privados se duplicó, de poco más de 11 a casi 22%, porcentaje cercano al que se tenía en 2019, luego de su disminución en 2020.Por sexo, casi el 47% de los hombres y 33% de las mujeres fueron activos físicamente.El tiempo promedio a la semana de actividad físico-deportiva entre quienes cumplieron con un nivel suficiente de ejercicio fue de cinco horas 45 minutos para los hombres, y de cinco horas 24 minutos para las mujeres.En 2021 se obtiene el segundo valor más bajo observado en ocho años de estos estudios, que comenzaron en 2013, por lo que el indicador aún no recupera el nivel que mostraba previo a 2020, primer año de la pandemia.Comparando la información con el levantamiento anterior, los datos de 2021 no muestran un incremento significativo de la población que declaró realizar actividad físico-deportiva.El INEGI comenta que ese falta de variación ocurre a pesar de que se han reabierto parques, espacios y centros deportivos tanto públicos como privados, según el semáforo epidemiológico de cada entidad, y han disminuido las restricciones de asistencia a estos espacios públicos.Un 13% de la población activa físicamente practicó ejercicio por una recomendación médica.De la población activa físicamente que realizó actividad física la semana de referencia, 69% dijo que sí existen instalaciones en su barrio para realizar práctica deportiva.Sin embargo, en cuanto a estas instalaciones, 45% mencionó que se encuentran en buenas condiciones y 43% las calificó como regulares.En cuanto a la población activa físicamente que alcanzó el nivel de suficiencia para obtener beneficios a la salud según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de esa población (53,5%) realizó la actividad cumpliendo los criterios antes mencionados.Según la secretaría federal de Salud, en México, el 70% de la población mexicana padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, enfermedad asociada con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer.La encuesta fue levantada entre la población adulta de 32 ciudades de 100.000 y más habitantes, que para 2021 representa un valor de casi 40% del país.

