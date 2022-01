https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-lider-de-la-oposicion-traslada-a-pedro-sanchez-su-apoyo-en-la-crisis-de-ucrania-1120761226.html

El líder de la oposición traslada a Pedro Sánchez su apoyo en la crisis de Ucrania

El líder de la oposición traslada a Pedro Sánchez su apoyo en la crisis de Ucrania

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), mantuvo una conversación telefónica con Pablo Casado, líder del conservador... 26.01.2022, Sputnik Mundo

"He llamado a Pedro Sánchez para abordar la crisis ucraniana. Le he reiterado el apoyo del PP para las actuaciones de España dentro de la OTAN y la UE", explicó Casado en un mensaje publicado en Twitter.Esta muestra de apoyo de Casado a Sánchez es una excepción en el marco de la política doméstica española. De hecho, los dos líderes llevaban ocho meses sin hablar en privado.Pese a trasladar su apoyo a la decisión de Sánchez de colaborar con los despliegues de la OTAN en el este de Europa, el líder del Partido Popular también aprovechó la ocasión para criticar la falta de unidad en el Gobierno respecto a esta cuestión.En esa línea, como ya hizo en otras ocasiones, Casado criticó que algunos ministros pertenecientes a la formación de izquierdas Unidas Podemos —los socios del PSOE de Pedro Sánchez en el Gobierno— rechazaran el envío de tropas a las misiones de la OTAN en el Mar Negro bajo la creencia de que su presencia no ayuda a desescalar el conflicto.Asimismo, Casado pidió a Pedro Sánchez comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la postura de España en la crisis de Ucrania con Rusia, tal y como hizo el canciller, José Manuel Albares, durante la jornada del martes.Durante la llamada los dos líderes también dicutieron temas de ámbito nacional, como la tramitación de la reforma laboral en el Congreso de los Diputados o la gestión de los fondos Netx Generation EU.

