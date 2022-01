https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-kremlin-califica-de-destructivos-los-llamamientos-de-eeuu-a-sancionar-a-putin-1120758502.html

El Kremlin califica de destructivos los llamamientos de EEUU a sancionar a Putin

El Kremlin califica de destructivos los llamamientos de EEUU a sancionar a Putin

MOSCÚ (Sputnik) — Los llamamientos de EEUU a imponer sanciones contra las autoridades rusas, incluyendo directamente contra el presidente ruso, Vladímir Putin... 26.01.2022, Sputnik Mundo

"No es doloroso, es políticamente destructivo", dijo al comentar las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre la posible imposición de sanciones contra el mandatario ruso y otros altos cargos en caso de que Ucrania sea invadida.Agregó que la congelación de los activos, prevista en el marco del eventual paquete de sanciones, tampoco afectaría a los altos cargos de Rusia porque, según la ley rusa, tienen prohibido tener activos en el extranjero.Indicó que el mismo Putin guarda su dinero en el banco ruso Rossiya Bank que ya está bajo sanciones de Occidente.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por una supuesta acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, la histeria informativa fomentada por Estados Unidos y la OTAN en el tema de Ucrania se nutre de mentiras y datos falsificados. Empresas italianas y tema de UcraniaLa reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin y la comunidad empresarial italiana es tradicional y no tiene nada que ver con el tema de las sanciones ni con las tensiones en torno a Ucrania, afirmó Peskov.El 26 de enero, el líder ruso mantendrá una videoconferencia con los directivos de las principales empresas italianas en la que se planea abordar, entre otras cosas, la cooperación comercial, económica y en materia de inversión entre los dos países.Agregó que las empresas extranjeras tienen sus propios intereses en esta reunión, por ejemplo, la ampliación de su presencia en el mercado ruso."Representantes de negocios, en este caso, no persiguen fines filantrópicos, hacen dinero. Mientras hagan dinero en el mercado ruso, estarán interesados en tener ese diálogo. Por tanto, no se debe relacionarlo con lo que pasa en torno a Ucrania", reiteró.

