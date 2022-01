https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-gobierno-boliviano-declara-que-la-oposicion-bloquea-en-el-parlamento-juicios-contra-anez-1120776190.html

El Gobierno boliviano declara que la oposición bloquea en el parlamento juicios contra Áñez

El Gobierno boliviano declara que la oposición bloquea en el parlamento juicios contra Áñez

LA PAZ (Sputnik) — El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, acusó a la oposición conservadora de buscar impunidad al bloquear en el parlamento varios... 26.01.2022

Los líderes opositores "nos están pidiendo impunidad, con su silencio y con su no otorgar los dos tercios de votos para los juicios, y esto no lo vamos a permitir", afirmó Lima en una conferencia de prensa.Áñez enfrentará a partir del 10 de febrero un primer juicio penal ordinario por las acciones que la llevaron a la presidencia transitoria, pero eventuales procesos de responsabilidades por delitos cometidos en ejercicio del poder solo podrían desarrollarse si el parlamento los autoriza.El ministro Lima afirmó que, al margen de alentar el juicio ordinario, el Gobierno seguía empeñado en que el parlamento autorice por dos tercios de votos los cinco juicios de responsabilidades ya puestos en su consideración. Voto estancadoEl gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales (2006-2019) tiene mayoría en el parlamento y para lograr dos tercios requiere de parte de las fuerzas derechistas Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y Creemos del exlíder cívico de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho.Áñez, entretanto, cumplió ya más de 10 meses de detención preventiva en una cárcel de La Paz.La Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia pidieron el año pasado la autorización parlamentaria para esos procesos de responsabilidades, pero el MAS, que preside las dos cámaras, ha diferido la votación correspondiente porque no ha podido asegurar los dos tercios.Los partidos de Mesa y Camacho —líderes destacados del movimiento que derrocó a Morales y puso a Áñez en la Presidencia— se han rehusado a confirmar su apoyo a los juicios especiales y en algunas declaraciones han condicionado su apoyo a un cambio de los jueces del Tribunal Supremo.Ubicó en ese contexto el primer juicio ordinario contra Áñez que se referirá a violaciones constitucionales cometidas en su condición de senadora de la minoría para autoproclamarse presidenta transitoria tras la renuncia de Morales.Añadió que la justicia ordinaria ha aceptado realizar el proceso ordinario "porque la acusación se refiere a acciones realizadas por Áñez antes de ser supuesta presidenta".El primer juicio se basa en denuncias paralelas del Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General y la Cámara de Senadores y afecta solo a Áñez y excomandantes militares y policiales por su condición de exfuncionarios.Un segundo juicio ordinario, que incluye a Camacho y otros políticos entre los acusados, está todavía en fase de investigación.

