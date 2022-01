https://mundo.sputniknews.com/20220126/el-congreso-chileno-aprueba-una-pension-de-230-para-adultos-mayores-de-65-anos-1120784154.html

El Congreso chileno aprueba una pensión de $230 para adultos mayores de 65 años

SANTIAGO (Sputnik) — El Congreso Nacional de Chile aprobó el proyecto de ley impulsado por el presidente Sebastián Piñera que obliga al Fisco a entregar una... 26.01.2022

"La Cámara aprueba en forma unánime y despacha a ley el proyecto de Pensión Garantizada Universal", señaló la Cámara de Diputados a través de su cuenta de Twitter.La iniciativa ya había sido aprobada en el Senado y sólo resta la promulgación del presidente Piñera para que se convierta en ley de la República, lo que se espera ocurra en los próximos días para poder comenzar en febrero con el pago.A esta pensión, de carga fiscal, pueden acceder todos los mayores de 65 años, independiente de si ejercieron o no un trabajo remunerado anteriormente.Los requisitos son: no pertenecer al 10% más rico de la población, cifra que se mide según ingreso per cápita por hogar y acreditar residencia en Chile por al menos 20 años, contados desde los 20 años de edad.El Gobierno calculó que unas 2,4 millones de personas recibirán este beneficio.Para financiar este gasto fiscal adicional, el Congreso aprobó en paralelo un proyecto de ley que eleva los impuestos a los artículos de lujo como helicópteros, aviones o yates.

