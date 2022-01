https://mundo.sputniknews.com/20220126/cuando-ser-el-animal-mas-rapido-del-mundo-no-te-salva-de-morir-a-manos-de-un-leopardo--1120749967.html

Cuando ser el animal más rápido del mundo no te salva de morir a manos de un leopardo

En la sabana africana, no importa si eres el animal terrestre más rápido del planeta, aun así puedes ser testigo de cómo un 'primo lejano' asesina cruelmente a... 26.01.2022, Sputnik Mundo

Un grupo de excursionistas del parque safari Kruger, en Sudáfrica, fueron testigos del brutal momento en el que un leopardo adulto acecha y atrapa a un cachorro de guepardo, al que su madre intenta proteger a toda costa.No obstante, a pesar de que el guepardo es el animal más rápido del planeta, esta mamá no pudo vencer al leopardo, felino con una fuerza física notablemente superior, como muestra su robusta apariencia."El cachorro indefenso quedó paralizado por el impacto y el ataque implacable. La madre trató de rescatar a su cachorro y defenderse, pero no fue rival para el leopardo. El leopardo persiguió a la madre guepardo hacia los arbustos, y ella se sentó allí vigilando a su pequeño", se afirma en la descripción del video.En la grabación se ve cómo el pequeño intenta levantarse y escapar, pero sus heridas no se lo permiten. Al final, el leopardo lo acabó de matar y se lo llevó. De acuerdo con los testigos, la madre y su otro cachorro estuvieron cerca del lecho del río donde murió la cría de guepardo incluso tres días después de los hechos, "todavía de luto por su pérdida".

