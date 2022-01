https://mundo.sputniknews.com/20220126/confirman-que-el-objeto-escabechado-dentro-de-una-momia-misteriosa-era-un-feto-1120751850.html

Confirman que el objeto 'escabechado' dentro de una momia misteriosa era un feto

Confirman que el objeto 'escabechado' dentro de una momia misteriosa era un feto

En 2021, los arqueólogos hicieron un increíble hallazgo, y es que por primera vez se descubrió un feto momificado dentro del abdomen de su madre, también... 26.01.2022, Sputnik Mundo

Su causa de la muerte y quién era siguen siendo un misterio: solo se sabe que fue hace poco más de 2.000 años, de ahí que se la bautizara con este nombre. Pero ahora se sabe algo más sobre la misteriosa momia, pues los científicos han confirmado que tenía a un feto dentro y explicaron cómo logró conservarse.Según una nueva investigación del Proyecto Momias de Varsovia, la conservación se produjo mediante la acidificación del cuerpo de la mujer al descomponerse. En palabras simples, los investigadores compararon el proceso con el de encurtir un huevo.En particular, detallaron que el pH de la sangre en los cadáveres, incluyendo el contenido del útero, cae significativamente. Esto, a su vez, lo vuelve más ácido, mientras que las concentraciones de amoníaco y ácido fórmico aumentan con el tiempo. Por si esto fuera poco, la colocación y el llenado del cuerpo con natrón [una mezcla de sal recogida de los lechos de los lagos secos] limitó significativamente el acceso de aire y oxígeno."El resultado final es un útero casi hermético que contiene el feto", explicaron los investigadores.La cuestión de si lo que habían encontrado era realmente un feto fue planteada por la radióloga Sahar Saleem, de la Universidad de El Cairo (Egipto), que puso en duda las conclusiones del estudio inicial publicado en agosto de 2021. Señaló que en los escaneos de la momia no se detectaron huesos, por lo que la identificación de un feto era inconclusa.A su vez, Ozarek-Szilke y su equipo argumentan que esto no es inesperado, pues los huesos fetales están muy poco mineralizados durante los dos primeros trimestres. Esto hace que sean especialmente difíciles de detectar después de someterse a procesos tafonómicos (o de conservación). Y es que los huesos fetales son incluso difíciles de encontrar durante las excavaciones arqueológicas.Además, los procesos de acidificación que habrían tenido lugar en el interior del cadáver de la Dama Misteriosa al descomponerse su cuerpo habrían desmineralizado aún más los ya delicados huesos fetales. No es diferente al proceso natural de momificación que tiene lugar en las turberas, donde el entorno altamente ácido "encurte" los tejidos blandos, pero desmineraliza los huesos.La razón por la que el cuerpo de la Dama Misteriosa y el del feto son diferentes en este sentido es porque se momificaron de forma distinta. La Dama fue momificada con natrón, una mezcla de sal natural que los antiguos egipcios utilizaban para secar y desinfectar los cuerpos. El feto, en su vientre sellado, se momificó en el ambiente ácido resultante.Además, los minerales lixiviados de los huesos del feto se habrían depositado en los tejidos blandos del propio feto y del útero que lo rodea, lo que daría lugar a un contenido mineral superior al esperado. Esto significa que estos tejidos tendrían una mayor radiodensidad en las tomografías.Los resultados sugieren que quizá haya otras momias embarazadas escondidas a la vista en otras colecciones de museos. Esto podría atribuirse al hecho de que los escaneos de las momias suelen identificar los huesos y los amuletos metidos en sus envoltorios. En cambio, si se observaran detenidamente los tejidos blandos, podrían identificarse otras momias de este tipo.A su vez, esto podría ayudar a los arqueólogos y antropólogos a descubrir por qué el feto quedó intacto cuando los demás órganos internos de la Dama Misteriosa fueron extraídos para el proceso de momificación.El análisis del equipo también determinó que, debido a la posición del feto y al estado cerrado del canal de parto, la mujer no murió en el parto. Los análisis anteriores determinaron que la Dama Misteriosa tenía entre 20 y 30 años cuando murió y que su embarazo tenía entre 26 y 30 semanas.

