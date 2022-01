https://mundo.sputniknews.com/20220126/chile-la-gente-tiene-mucha-esperanza-en-el-gobierno-de-boric-1120754432.html

26.01.2022

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado los nombres de las personas que van a integrar su gabinete ministerial dese el próximo mes de marzo. Al respecto, "el gabinete del presidente es de mucha juventud, con un promedio de edad de 41 años", indicó el periodista chileno.Chile enfrenta grandes desafíos en materia de seguridadSobre ello, el país enfrenta una serie de desafíos de seguridad, "como por ejemplo la presión migratoria en el norte y los hechos de violencia en torno al conflicto mapuche en el sur, expresó. Por su parte, "también hay que destacar la situación de la futura ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, quien además creció en el exilio en Cuba", sostuvo. En este marco, "desde la sociedad chilena se advierte mucha esperanza en lo que podría hacer Gabriel Boric", destacó.En este sentido, "no nos olvidemos que este Gobierno va a asumir en el pleno trabajo de la Convención Constituyente, que ya ha comenzado con las comisiones para debatir cuáles van a ser las normas que van a quedar en la próxima Constitución política del país", indicó. Sobre ello, "se va a remplazar a una Constitución escrita en 1980 por hombres de uniforme en plena dictadura militar", aseveró. Más aun, "esta será la primera Constitución en la que se va a consultar al pueblo chileno qué es lo que quiere", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre las fricciones entre El Salvador y EEUU.Crecen las fricciones entre Bukele y la administración BidenLas relaciones entre EEUU y El Salvador empeoraron casi a diario desde que el mandatario demócrata Joe Biden asumió el cargo, con un giro abrupto respecto a la sintonía que tenía Bukele con el ex presidente norteamericano, Donald Trump. En primer lugar, "hay que plantear que las relaciones diplomáticas entre ambos países suelen estar enmarcadas en una tensión nunca manifiesta", señaló Fagoaga.En este sentido, "parece que los demócratas asumieron la cercanía del presidente Bukele con Donald Trump como una especie de seguimiento a la visión del mundo del ex presidente norteamericano", indicó. Por su parte, "el tema de los flujos migratorios que van hacia el norte se ha convertido en un auténtico problema de seguridad nacional para varios países", sostuvo. Ha habido un incremento de los flujos migratorios y "una de las misiones de la administración Biden era evitarlo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó el análisis referente a la significación del grupo de los BRICS desde la óptica del paradigma transnacional.Impactos de la erupción del volcán en TongaEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con el geofísico chileno Cristián Farías Vega, quien es el director del departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco y autor del libro Volcanes y Terremotos. Con él dialogamos sobre las características de la erupción del Volcán de Tonga.

