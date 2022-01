https://mundo.sputniknews.com/20220126/aviso-a-hombres-si-tienes-problemas-de-encias-y-gatillazos-se-aproxima-un-problema-mas-grave-1120755005.html

Aviso a hombres: si tienes problemas de encías y gatillazos, se aproxima un problema más grave

Aviso a hombres: si tienes problemas de encías y gatillazos, se aproxima un problema más grave

Los hombres con periodontitis y que padecen además episodios de disfunción eréctil tienen casi cuatro veces más de probabilidad de sufrir infartos, en un... 26.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-26T09:38+0000

2022-01-26T09:38+0000

2022-01-26T09:38+0000

hombres

infarto

enfermedades cardiovasculares

erección

encía

💗 salud

ciencia

granada

universidad de granada

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1120755807_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c0c809015a916b278c3da97f04d781a0.jpg

Una investigación acaba de hacer saltar las alarmas. La conexión de dos dolencias –aparentemente independientes– podría desembocar en un accidente cardiovascular grave. Las dolencias previas, hasta ahora, no implicaban ninguna sospecha: se trata de problemas en las encías que se manifiesten en periodontitis y padecer disfunción eréctil.Lo revelador del estudio es que ha detectado dos dolencias concretas y cada vez más prevalentes que actúan como "chivatos y advertencias" de un problema mucho más grave, como pueden ser infartos cerebrales o cardiovasculares.Según la investigación de la Universidad de Granada (UGR) y el Hospital Universitario San Cecilio, los hombres con periodontitis que sufran disfunción eréctil tienen una alarma concreta de un episodio que aparecería en un plazo de cuatro años.¿Qué tienen que ver las encías, los problemas de cama y los infartos?"Todo lo que nos sucede es a menudo multifactorial", advierte otro de los responsables del estudio, Miguel Arrabal. La boca es una de las principales puertas de entrada a las infecciones y problemas de salud.El descubrimiento granadino va en la línea de un otro ambicioso estudio británico que acaba de cruzar 250.000 historiales clínicos con los de 64.000 pacientes con periodontitis, para confirmar que unas encías enfermas aumentan en un 33% el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, como artritis o psoriasis, pero también puede afectar a trastornos neurodegenerativos, como el alzhéimer.La periodontitis implica la pérdida del hueso alveolar del interior de los dientes y la degradación de ligamentos y tejidos blandos. Es lo que nos sucede cuando no tratamos una dolencia más común como es la gingivitis o las encías sangrantes, y puede acarrear la pérdida del diente… pero los científicos granadinos han constatado además que la inflamación de las encías provoca la transmisión, mediante flujo sanguíneo, de una bacteria que afecta a otros órganos, adhiriéndose al interior de las paredes de vasos sanguíneos.En el caso de los vasos sinusoidales del pene, acaban creando "algo parecido a placas de cal en el interior de tuberías, eso altera el riego sanguíneo y, por lo tanto, la disfunción eréctil", nos cuenta Francisco Mesa. La linealidad de los problemas bucales y la disfunción eréctil se da a partir de los cuatro años en problemas que pueden ser "determinantes y fatales para la vida"."Las consecuencias son contundentes", explica Mesa, refiriéndose al denominado "proceso aterosclerótico que, desde las encías, degrada primero a los vasos sanguíneos más pequeños –los del pene– y, con el tiempo, al resto de arteriolas de otros órganos vitales. Eso implica que se manifieste en infartos cerebrales, de miocardio, muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, bypass arterial coronario o intervención percutánea coronaria… son los denominados en inglés MACEs (Major Adverse Cardiovascular Events).El equipo comenzó esta línea de investigación cuando detectó en 2017 la vinculación entre la periodontitis y la disfunción eréctil. De hecho, de los hombres estudiados con problemas en la cama, un 74% presentaba periodontitis, era "una relación significativa", detalla Miguel Arrabal, jefe de servicio de Urología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada y partícipe del estudio.Un problema cada vez más comúnLos autores del estudio comparten su esperanza de que este hallazgo permita mejorar la salud de miles de hombres, ya que hablamos de "problemas con más prevalencia en hombres cada vez más jóvenes, nos ha sorprendido en número de hombres de menos de 50 años con disfunción eréctil", advierte Mesa.Es probable que alguien no preste atención a sus problemas de encías. Al menos, no tanto como le prestará a los reiterados gatillazos o episodios como infartos; "espero que esta investigación revierta esa atención. Es un proceso gradual, no es que la periodontitis provoque la disfunción eréctil o los infartos, pero sí los precede".Otro aspecto a tener en cuenta es que un gatillazo es algo más que una mala experiencia sexual. Más que avergonzar, obviar y mantener en silencio, si el "a mí nunca me ha pasado" deviene en algo reiterado y en disfunción eréctil, convendría visitar al médico, porque ya sabemos que es la antesala a algo más grave. Así que, ya sabes, te toca vigilar la salud de tus encías de cara a tener una salud sexual duradera, o sobre todo, a seguir teniéndola por el mero hecho de no decirle hola a la muerte, "el único consejo que pueda dar es cuida tus encías y tu boca", concluye Mesa.

https://mundo.sputniknews.com/20220120/comer-sin-engordar-descubren-en-andalucia-un-remedio-natural-contra-el-sobrepeso-1120544124.html

https://mundo.sputniknews.com/20211231/diez-exitos-de-la-ciencia-espanola-en-2021-1119882072.html

https://mundo.sputniknews.com/20220113/sin-salud-menstrual-no-habra-salud-social-los-expertos-alertan-del-oscurantismo-sobre-la-regla-1120268325.html

granada

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hombres, infarto, enfermedades cardiovasculares, erección, encía, 💗 salud, granada, universidad de granada, 📝 reportajes