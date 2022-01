https://mundo.sputniknews.com/20220126/actriz-mexicana-estuvo-a-punto-de-perder-el-dedo-por-un-manicure-mal-hecho-1120786866.html

Actriz mexicana asegura que estuvo a punto de perder el dedo por un 'manicure' mal hecho

La actriz Grettell Valdez narró cómo fue que contrajo cáncer en el dedo pulgar de una de las manos. 26.01.2022, Sputnik Mundo

En un video de YouTube, la actriz mexicana Grettell Valdez anunció que debido a un cáncer en el dedo pulgar de una de sus manos, los médicos decidieron cortar buena parte de este. Aunque este padecimiento lo tiene desde hace cinco años y ya había sido sometida a una cirugía, la actriz señaló que recientemente los signos regresaron por lo que fue necesario someterse a estudios oncológicos porque había indicios de que el cáncer se hubiese expandido. "Me mandaron hacer estudios y llegamos a la conclusión de que realmente lo que tengo es un virus que transmuta a cáncer (...) Tanto mi oncólogo como mi cirujano consideraron que lo recomendable era erradicar toda la verruga, todo lo que estuviera dañado de mi dedo y de ahí se me iba hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se me hace una quimio de dedo", explicó. Al finalizar su video, Grettell Valdez compartió que la causa de todo su problema médico fue un simple manicure. "¿Cómo fue que pasó esto? Un manicure hecho con instrumentos no limpios", detalló la actriz, quien recomendó a las personas llevar sus propios instrumentos cuando se sometan a este tipo de procedimientos estéticos.

