Tres países centroasiáticos sufren un fuerte apagón

Tres países centroasiáticos sufren un fuerte apagón

TASKENT/NURSULTÁN/BISKEK (Sputnik) — Varias regiones de Uzbekistán, así como la ciudad kazaja de Almaty y la capital kirguisa, Biskek, se quedan sin... 25.01.2022

Debido al corte de electricidad no funciona el metro en la capital uzbeka, Taskent.Varios distritos de la ciudad kazaja de Almaty también sufren un apagón debido a las interrupciones en la red del operador de la red eléctrica KEGOC, informó el servicio de prensa de la empresa.Además, la mayor parte de Biskek se quedó sin electricidad a causa de un fallo en la red eléctrica.El apagón se registró a las 12.20 horas locales (06.20 GMT), después de que desapareciera el humo de las chimeneas de la planta combinada de calor y energía que suministra la electricidad a Biskek.En la capital no operan los semáforos, y en los edificios de varios pisos no hay agua debido a los cortes en las estaciones de bombeo.Varias otras ciudades de Kuirgistán, según los testigos, también se quedan sin electricidad.El Ministerio de Energía del país trata de identificar la causa del fallo en la red eléctrica.Según informó más tarde la red eléctrica KEGOC, el fuerte apagón en tres países centroasiáticos se debe a la sobrecarga de la línea de tránsito en Kazajistán."A las 11.59 horas locales [05.59 GMT], debido al significativo desequilibrio de emergencia creado por el sistema energético de Asia Central, (...) hubo una separación de emergencia del tránsito 'Norte-Este-Sur de Kazajistán' con el corte [de la electricidad] a una parte significativa de los consumidores en el sur de Kazajistán", comunicó el servicio de prensa de la compañía.El Ministerio de Energía de Uzbekistán ya confirmó esa información.

