Tres años de la tragedia de Brumadinho, entre el dolor y la impunidad

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Era la hora del almuerzo del 25 de enero de 2019. El comedor de la minera Vale en la pequeña ciudad de Brumadinho estaba repleto de... 25.01.2022, Sputnik Mundo

Todos fueron arrasados bajo un alud de lodo tóxico que lo destruyó todo a su paso. Tres años después, los familiares claman por justicia.La mañana de este martes 25 de enero, los familiares y amigos de las víctimas les recordaron en un emotivo acto en Brumadinho: plantaron cruces blancas en recuerdo de las 270 víctimas mortales, soltaron globos blancos y negros, se leyeron discursos y se hicieron oraciones."Son 1.096 días, tres años de impunidad. Nadie fue preso, ninguna empresa fue responsabilizada. Negociaron la vida (o la muerte) de nuestros familiares. Ante eso, aquí estamos de nuevo, otro día 25, para honrar a nuestras joyas", decía la presidenta de la Asociación de los Familiares de Víctimas y Afectados por el Rompimiento de la Represa de la Mina Córrego do Feijao (Avabrum), Alexandra Gonçalves, según recoge la prensa local."Joyas" es el nombre cariñoso con el que los familiares se refieren a los que aún no pudieron recibir una sepultura digna. Además de los 270 muertos, aún hay seis desaparecidos; se trata de cinco trabajadores de Vale y de una mujer que estaba de vacaciones con su familia en un hotel cercano.Las tareas de búsqueda prácticamente no pararon a lo largo de estos tres años, tan solo se interrumpieron unas semanas al inicio de la pandemia. Los bomberos siguen encontrando pequeños fragmentos de los cadáveres, que tras muestras de ADN, ayudan a identificar a las víctimas.La última se identificó el pasado 29 de diciembre: Lecilda de Oliveira tenía 49 años en la época del incidente y era analista de operación de Vale, empresa en la que llevaba trabajando 28 añosLa mayoría de las víctimas tenían un vínculo muy estrecho con la empresa, que de momento salió indemne de la catástrofe. Todavía está en marcha en la Justicia brasileña un recurso que acusa a 16 personas de homicidio, entre ellas los exdirectores de Vale y ejecutivos de la empresa alemana Tûv Sûd, que se encargaba de fiscalizar la seguridad de la represa.En febrero del año pasado, el Gobierno del estado de Minas Gerais (sureste) y Vale firmaron un acuerdo millonario para compensar los daños provocados por la tragedia de Brumadinho. Se acordó pagar casi 38.000 millones de reales —casi 7.000 millones de dólares—, la mayoría para obras de infraestructura y reparación medioambiental.Los familiares de las víctimas no fueron escuchados en la fase de negociaciones y criticaron que el acuerdo era una forma cómoda de la empresa de lavarse las manos e intentar callar a los críticos.Ninguna autoridad pública del estado de Minas Gerais ni del Gobierno brasileño estuvo este martes 25 en el homenaje a las víctimas.

