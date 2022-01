https://mundo.sputniknews.com/20220125/rezar-contra-el-aborto-es-genial-una-campana-ultracatolica-enciende-una-nueva-polemica-en-espana-1120708303.html

¿Rezar contra el aborto es genial? Una campaña ultracatólica enciende una nueva polémica en España

"Rezar frente a una clínica abortista está genial" dice el texto de las 260 pancartas que la Asociación Católica de Propagandistas ha desplegado en las paradas de metro, autobús y otros espacios de 33 ciudades españolas.En letra más pequeña, la organización agrega que: "en España se practican cada año más de 99.000 abortos" y que el objetivo "de los que rezan frente a los abortorios es querer salvar algunas de esas vidas".Además, la organización ultracatólica sostiene que el objetivo de esta campaña es rechazar la reforma de la Ley del Aborto que adelanta el Ejecutivo y la modificación del Código Penal que castigaría a quienes se apuestan frente a las clínicas que realizan las interrupciones voluntarias del embarazo para coaccionar a las mujeres que han tomado esa decisión.La campaña ha recibido innumerables críticas, entre ellas la de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien aplaudió el rechazo que ha tenido esta campaña por algunos sectores del país.Montero también apuntó que, si bien todo el mundo tiene derecho a pertenecer a una organización religiosa y profesar cualquier creencia, eso no se puede usar para atacar otros derechos, como el de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo."Creo que es perverso decir 'estamos rezando'. No, ustedes, aunque estén rezando, lo que están haciendo es acosar, porque están acosando, hay que decirlo con total rotundidad, porque están perjudicando y dificultando el acceso a un derecho fundamental de las mujeres".La periodista y actriz española, Marta Nebot, también alzó su voz en contra de esta campaña de la asociación ultracatólica. En un artículo en el diario Público titulado Follar en las puertas de las iglesias es guay cuestionó:"¿Qué hay de los sentimientos de las mujeres que toman esa decisión difícil y merecen que las dejen tranquilas tanto o más que a quienes van a misa o a un cementerio? (…) ¿Qué le pasa al catolicismo en este país que no clama porque la fiscalía abra una investigación de oficio por las muertes más que sospechosas de más de 20.000 ancianos en residencias en el principio de la pandemia?, ¿será que esas vidas importan menos?", se preguntó.Hasta el momento, los ayuntamientos de Valencia, Vitoria y Murcia optaron por retirar los carteles de la organización católica. Por su parte, el alcalde de Madrid explicó que en la capital se mantendrán porque considera que debe prevalecer la libertad de expresión.

