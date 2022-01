https://mundo.sputniknews.com/20220125/luis-donaldo-colosio-y-si-mexico-solo-lo-idolatro-por-haber-sido-asesinado-1120736653.html

Luis Donaldo Colosio: ¿Y si México sólo lo idolatró por haber sido asesinado?

américa latina

méxico

política

partido revolucionario institucional (pri)

carlos salinas de gortari

luis donaldo colosio

¿Qué estabas haciendo cuando mataron a Colosio? Esa fue la pregunta más común de las sobremesas que sucedieron después de aquel 23 de marzo de 1994, cuando un hombre disparó a la cabeza de quien quería ser presidente de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque las autoridades insistieron en que el culpable había sido un hombre llamado Mario Aburto, hasta el momento la situación no ha sido esclarecida: ni los motivos del asesinato ni la claridad del proceso judicial contra el agresor. En esta novela de ficción —la primera en la carrera del autor—, Ortiz se hace preguntas que se han hecho millones de mexicanos: ¿Qué hubiera pasado si no asesinaban a Colosio? ¿Le hubiera ido mejor a México en caso de que ganara? ¿Se hubieran podido evitar tantas crisis y convulsiones políticas?La incertidumbre acerca de las razones por las cuales mataron al excandidato del PRI en Lomas Taurinas, Tijuana, provocó que buena parte del pueblo mexicano viera en Colosio a una especie de héroe que pudo haber salvado al país, considera Ortiz. "Precisamente porque no sabemos qué pasó ni qué pudo haber pasado, es un momento histórico muy adecuado para la ficción", asegura el monero. Él utilizó esa falta de certeza sobre los acontecimientos para escribir una novela, pero muchos mexicanos lo trasladaron hacia versiones románticas e idealizadas de los hechos, como aquella que sugiere que Colosio jamás hubiese permitido que sucediera el Fobaproa, un fondo creado por el Gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari para salvar a los bancos de la crisis y la falta de liquidez con una deuda que, al final, acabaron pagando los ciudadanos mexicanos en hasta 43.000 millones de pesos al año (unos 2.000 millones de dólares). Por ello, también se recurrió a romantizar el discurso que dio el excandidato en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México. "Pero en realidad es el que todos recordamos, porque es el único. Yo juego en la novela con esta imagen de Colosio, lo convierto en una persona de carne y hueso y me planteo cómo hubiera sido si hubiera llegado a ser presidente", añade el monero.

méxico

