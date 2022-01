https://mundo.sputniknews.com/20220125/lugansk-compara-la-situacion-actual-en-donbas-a-la-de-preguerra-1120708116.html

Lugansk compara la situación actual en Donbás a la de preguerra

Lugansk compara la situación actual en Donbás a la de preguerra

LUGANSK, UCRANIA (Sputnik) — La situación actual en Donbás se parece a la de preguerra, declaró el jefe de la Milicia Popular de la autoproclamada República... 25.01.2022, Sputnik Mundo

Entre las señales del aumento de la actividad militar ucraniana destacó, en particular, los movimientos intensivos de las unidades de fuerzas de seguridad y equipos ucranianos "en la zona de la llamada operación de Fuerzas Armadas de Ucrania".Además, informó del despliegue en Donbás de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas ucranianas que habían sido entrenadas por los militares británicos.Recalcó que Ucrania oculta el aumento de su actividad bélica en Donbás, bloqueando el trabajo de los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)."El trabajo de los observadores de la OSCE ha sido bloqueado casi por completo, desde el inicio de este año se registraron 57 casos de supresión electrónica de los drones de esta misión de vigilancia por parte de militares ucranianos", recalcó Léshchenko.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Rusia instó reiteradamente a Ucrania y Occidente a no intentar resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza.

